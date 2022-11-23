Шотландії заборонили проводити референдум про незалежність.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Об’єднаного Королівства.

 

 

Шотландія отримала відповідь британського Верховного суду на запитання, чи має вона легітимне право провести референдум щодо незалежності від Об’єднаного Королівства всупереч запереченням центральної влади у Лондоні. Як і очікувалося, вердикт суду виявився негативним. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Уряд Шотландії планував провести референдум 19 жовтня 2023 року.

 

Центральний уряд і Верховний суд у Лондоні своє рішення обґрунтовують тим, що у Шотландії вже був референдум 2014 року, й тоді 55% населення краю висловилося проти виходу з Великої Британії, 45% підтримали незалежність. Однак через два роки королівство проголосувало за вихід з Європейської Унії, тож шотландці вважають, що ситуація докорінно змінилася, і вимагають нового референдуму. Під час референдуму щодо Brexit 62% шотландців, які взяли в ньому участь, висловилися за членство в Євроунії, проти – лише 38%.

 

Як стверджують експерти, оголошене в середу вранці, 23 листопада, одноголосне рішення п'яти суддів Верховного суду закриває шотландським сецесійникам прямий законодавчий шлях до референдуму, зате зміцнює їхні політичні позиції й обіцяє подальші проблеми владі Об’єднаного Королівства. Адже таким чином Лондон лише підживлює впевненість шотландців у тому, що англійці позбавляють їх права на самовизначення.

 

«Сьогоднішнє рішення закриває лише один зі шляхів до того, щоб голос Шотландії з питання про незалежність був почутий. Але в демократії змусити нас замовкнути неможливо і не вдасться. Закон, який не дозволяє Шотландії визначати її власне майбутнє без згоди центральної влади у Вестмінстері, викриває міф про Велику Британію як добровільне партнерство націй і лише доводить, що потрібен референдум», – заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен (Nicola Sturgeon).

 

Відтак питання про референдум переходить зі судової та законодавчої площини до винятково політичної. Стреджен заявила, що на наступні вибори її Шотландська національна партія піде з одним-єдиним гаслом – незалежність.

23.11.2022

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