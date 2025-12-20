Британія вслід за ЄУ відмовилася від використання заморожених активів РФ на користь України.

Раніше британський уряд планував передати Україні 8 млрд фунтів.

 

                       міністерка фінансів Рейчел Рівз

 

Уряд Великої Британії відмовився від власної ідеї конфіскувати заморожені в країні російські активи у на суму вісім мільярдів фунтів і передати їх Києву на військові потреби. Це сталося після того, як від конфіскації на користь України російських активів відмовилися країни Європейської Унії. Про це повідомила британська газета The Financial Times.

 

Вперше про плани конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні британські ЗМІ повідомили на початку грудня. Прем'єр-міністр країни Кір Стармер підтримував ідею, але проти виступали британські банки. Зараз речник уряду заявив, що Велика Британія «не рухатиметься вперед (у цьому питанні – ред.) без міжнародних партнерів». Йдеться не лише про Євроунію, але й про Австралію та Канаду.

 

При цьому британська міністерка фінансів Рейчел Рівз (Rachel Reeves) повідомила, що країна все ж намагатиметься забезпечити Україну необхідними коштами. «Ми працюватимемо з партнерами, щоб терміново розглянути варіанти, аби забезпечити Україні необхідне фінансування», – цитує її слова інформаційна аґенція Reuters. Зокрема, за її словами, уряд має намір змінити умови даних Світового банку гарантій та перенести взяті на себе зобов'язання на суму два мільярди доларів на більш ранній термін – на 2026 рік.

 

Рейчел Рівз також розповіла, що водночас уряд країни працює над «планом Б», який включає альтернативні варіанти фінансування України. «У Великої Британії, як і раніше, зберігається зобов'язання щороку надавати Україні 3 млрд фунтів на військові витрати», – наголосила вона.

20.12.2025

