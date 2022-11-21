Casus belli не сталося

Російська агресія впритул наблизилася до того, що прийнято називати цивілізованим світом, натворила там біди; але ніякі відповідні статті статуту НАТО не спрацювали – бо, як кажуть в Україні, не на часі.

Обстріли тижня

15 листопада росіяни обстріляли Україну майже сотнею ракет, що стало найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної агресії РФ. Про це у відеозверненні Володимир Зеленський поінформував поважних учасників саміту G20.

Насправді зібрання лідерів держав з найпотужнішими на планеті економіками тепер правильно називати G19, проте Президент України не акцентував уваги на подібних нюансах, а нагадав своїм колегам про випадки, коли російські ракети або їхні уламки падали за межами України. Зеленський мав на увазі Молдову (не є членом НАТО), на територію якої 10 жовтня впала російська ракета, збита українською ППО. Тепер війна досягла Польщі (є членом НАТО), де загинули місцеві цивільні громадяни. Цю трагедію Зеленський прокоментував так: «Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території».

Згодом Президент України доповнив власну візію того, що сталося. Під час виступу на конференції Bloomberg New Economy Forum 17 листопада Зеленський заявив: «Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їхні частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем».

І як з’ясувалося, Зеленський усе робить правильно, бо отримав найвищу оцінку від шефа російської дипломатії Сєрґєя Лаврова, який перманентно називав Президента України «маріонеткою Заходу», але раптом протверезів і з індонезійського острова констатував, що Зеленський «перестав слухатися своїх господарів». Ймовірно, росіянина надихнули до такого відкриття три обов’язкові умови для припинення війни в Україні (РФ мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки), озвучені Зеленським на саміті, та його фраза «якщо Росія буде пручатися нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни».





Енергосистема тижня

Результатом російських обстрілів стало виведення з ладу майже половини вітчизняної енергосистеми. На цю інформацію, оприлюднену Денисом Шмигалем, у суто російському стилі відповів речник президента РФ Пєсков: на його думку, відсутність світла і тепла в українських оселях – «наслідок дій київської влади, яка не хоче вирішувати проблему та сідати за стіл переговорів». Тільки «глубінний русскій» не зрозуміє, що Пєсков таким чином підтвердив терористичну сутність режиму, який він обслуговує і частиною якого є. В бойовиках аналоги російського прессекретаря говорять «дайте нам стопіццот мільйонів доларів та вертоліт з коридором до кордону, і ми перестанемо розстрілювати заручників», Пєсков додав до переліку з кіна «стіл переговорів».

Шмигалеві ж залишається в черговий раз звертатися до цивілізованого світу по підтримку у сфері енергетики. І цивілізований світ відгукується. «Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки ... Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими. ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україні», – заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич. Крім заяв єврочиновників, стало відомо, що Україна отримає від ЄС (а конкретніше від Швеції, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу і Бельгії) понад 18 тис. тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури.

Зустріч тижня

З повідомленнями з Рамштайну може конкурувати лише щоденна інформація від Генерального штабу ЗСУ, в якій інформують про збільшення кількості «хороших рускіх». Сьома зустріч країн-партнерів Контактної групи з питань оборони України (так званий формат “Рамштайн”) мала чергові гарні результати. Канадці виділяють 360 мільйонів доларів на військову та телекомунікаційну техніку, засоби спостереження, паливо та медобладнання. Крім того, Канада виділить кошти на камери високої роздільної здатності для дронів, зимове спорядження і забезпечення інформацією з супутників. Шведи виділяють на зимове спорядження для ЗСУ 60 мільйонів доларів і 287 млн на системи ППО. Греки і поляки передають боєприпаси калібру 155 мм та засоби ППО малої дальності. Іспанія надішле дві додаткові системи ППО HAWK, батарею 105 мм гаубиць та 77 тисяч комплектів зимової форми. Німеччина пообіцяла допомогти системами ППО, артилерією, РСЗВ Mars II, танковими тягачами і антидроновим захистом.

Американці і без Рамштайну завезуть до України ракети для систем ППО HAWK і ракети Stinger, 4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети, високомобільні машини HMMWV, особливу увагу нададуть постачанню захисного спорядження від холодної погоди.

Як бачимо, дуже активно партнери допомагають ЗСУ боротися з зимою, і таким чином росіяни можуть згадати про «фінляндизацію» і Зимову війну 1939–1940 років.

Суд тижня

Довготривалий судовий процес щодо загибелі малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року завершився. Окружний суд Гааги наразі заочно засудив трьох фігурантів справи до довічного ув’язнення. Таке покарання отримали відставний «міністр оборони» Гіркін-Стрєлков, генерал-майор збройних сил РФ Дубінський та громадянин України Харченко. Полковник ЗСРФ Пулатов пішов на співпрацю зі слідством, тому був визнаний невинуватим.

Засуджені перебувають у міжнародному розшуку, достеменно говорити про їхнє місцезнаходження неможливо. Щодо, наприклад, Гіркіна існує версія, що одіозний шукач пригод і віднедавна критик дій армії РФ в Україні зараз перебуває на базі ПВК Вагнера десь під Воронежем. На фронт його не пускають, бо за голову живого Гіркіна обіцяють 150 тисяч доларів, а ця голова може ще багато розповісти важливого, і не лише про Боїнг.

Нагороди врешті решт знайдуть своїх «героїв», якщо ті матимуть нещастя дожити до вікопомного моменту. А поки що Гіркіну і компанії залишається тішитися тим, що не лише вони отримали правильне тавро – Російську Федерацію визнають державою-терористом на офіційному рівні, і незабаром в Газі відбудеться ще один суд, де фігуруватиме саме вся ця країна.