Маск запустив у Twitter голосування щодо повернення Трампа в соцмережу.

Сам Маск неодноразово заявляв про несправедливість і недоцільність блокування екаунта експрезидента США.

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск оголосив пізно ввечері в п'ятницю, 18 листопада, голосування щодо розблокування екаунта колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на твіт самого.

«Vox Populi, Vox Dei», – написав Маск у Twitter латинську фразу, яка означає «Голос народу – голос Бога». Опитування буде відкрито впродовж 24 годин. Користувачі можуть вибрати варіант «за» або «проти» у мікроблозі американського підприємця.

На момент публікації новини свою думку про розблокування облікового запису Трампа висловили понад сім мільйонів користувачів. 53,6% – «за», 46,4 – «проти».

Раніше того ж дня бізнесмен повідомив, що в Twitter розблоковано три екаунти. У соцмережі знову доступні мікроблоги комедіантки й актриси Кеті Ґріффін (Kathy Griffin), психолога Джордана Пітерсона (Jordan Peterson) та сатиричного християнського порталу Babylon Bee. Рішення про повернення облікового запису Трампа, за словами Маска, ще не ухвалено.

Нагадаємо, що в січні 2021 року, після штурму Капітолію, Twitter оголосив, що назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа. У компанії таке рішення пояснили тим, що існував «ризик подальшого підбурювання до насильства». Аналогічні рішення щодо Трампа ухвалили й інші соцмережі. Згодом Twitter також заблокував екаунти, які, ймовірно, були створені для обходу блокування експрезидента США. Колишній фінансовий директор Twitter Нед Сіґал (Ned Segal) заявив тоді, що Трамп не отримає доступу до соцмережі, навіть якщо знову балотуватиметься в президенти. «Наша політика працює так: якщо вас видаляють з платформи, то вас видаляють з платформи», – пояснив Сіґал.

Ілон Маск у період укладання угоди з придбання Twitter заявив у інтерв'ю Financial Times, що вважає блокування екаунта Трампа помилкою, оскільки це рішення не призвело до того, що експрезидент США «втратив голос». Він висловив думку, що постійні блокування повинні застосовуватися лише щодо ботів, шахраїв або користувачів, які поширюють спам.

Як уже повідомляло наше видання, у вівторок, 15 листопада, Дональд Трамп оголосив, що братиме участь у виборах президента США у 2024 році. Згідно з опитуваннями громадської думки, наразі він явно лідирує порівняно з іншими кандидатами-республіканцями.