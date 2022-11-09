Росія могла таємно надати Ірану захоплені в Україні західні ПЗРК і протитанкові ракети.

Ці зразки можуть надати можливість Тегерану скопіювати західні технології.

 

 

Росія могла таємно переправити військово-транспортним літаком до Ірану на захоплені в Україні зразки західних озброєнь, які призначалися для допомоги українській армії. Про це повідомив британський телеканал Sky News з покликом на анонімне джерело.

 

За словами джерела, 20 серпня з Москви до Тегерана вилетів російський літак Іл-76, який віз на облавку окрім 140 мільйонів євро готівкою, ще й британські переносні протитанкові ракетні комплекси NLAW, американські протитанкові комплекси Javelin та американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Співрозмовник телеканалу зазначив, що зразки можуть надати можливість Тегерану скопіювати західні технології. «Вони, ймовірно, будуть перероблені та використані в майбутніх війнах», – сказало джерело.

 

Зі свого боку, Іран поставив Росії понад 160 безпілотників, включно зі сотню дронів-камікадзе «Шахед», стверджує джерело. Співрозмовник каналу зазначив, що за останні дні між Москвою і Тегераном могла бути узгоджена ще одна угода щодо дронів на суму 200 мільйонів євро. «Це означає, що найближчим часом буде ще одна велика поставка БПЛА з Ірану», – зазначило джерело.

 

У зв'язку з інформацією телеканал звернувся зі запитом до російської та іранської влади.

 

Російська влада поки що заперечує застосування іранських дронів у ході бойових дій в Україні. Однак у ході бойових дій українські збройні сили збивали чи приземляли сотні дронів-камікадзе під назвою «Герань-2», які повністю ідентичні іранським. Окрім того, над Чорним морем було збито багатоцільовий дрон «Мохаджер-6» іранського виробництва.

 

Нагадаємо, що п’ятого листопада міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан визнав обмежене постачання бойових дронів Москві, уточнивши, що це сталося ще до нападу Росії на Україну. Пізніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Іран у брехні. Зеленський стверджує, що українські військовослужбовці щодня збивають щонайменше десять іранських безпілотників, а іранські інструктори навчали російських військовиків користуватися дронами.

09.11.2022

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