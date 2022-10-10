Нобеля з економіки вручать трьом американським науковцям.

Нобелівський комітет вшанував їх за вивчення банківської системи, а також дослідження причин і наслідків фінансових криз.

Нобелівську премію з економіки (а точніше – Премію Національного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля) за 2022 отримають троє американських науковців. Шведська королівська академія наук оголосила у понеділок, 10 жовтня, що нагороджено буде колишнього голову Федерального резерву США, а нині професора Інституту Брукінґса Бена Бернанке (Ben Bernanke), професора Університету Чикаго Дуґласа Даймонда (Douglas W. Diamond) і професора Університету Сент-Люїса Філіпа Дибвіґа (Philip Dybvig). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Науковців вшанували за вивчення банківської системи, а також дослідження причин і наслідків фінансових криз.

Як зазначається в пресрелізі Нобелівського комітету, відкриття цих вчених «допомогли суспільству краще справлятися з фінансовими кризами і зробили внесок у наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз». «Важливий висновок їхніх досліджень у тому, чому життєво важливо уникати краху банків», – зазначено в обґрунтуванні.

Вручення Нобеля за досягнення в галузі економіки завершує Нобелівський тиждень, який традиційно відбувається на початку жовтня. Відтак названо вже всіх цьогорічних лавреатів Нобелівської премії.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з економіки за 2021 рік було розділено між канадсько-американським економістом Девідом Кардом (David Card) і дослідниками зі США Джошуа Анґрістом (Joshua Angrist) та Ґвідо Імбенсом (Guido Imbens). Карда вшанували «за емпіричний внесок в економіку праці», Анґріста й Імбенса – «за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків».

Варто зазначити, що Нобелівська премія з економіки — єдина з Нобелівських премій, яка не походить зі заповіту Альфреда Нобеля (1833-1896), винахідника динаміту та засновника премії. Вона була заснована Національним банком Швеції (Sveriges riksbank) наприкінці 1960-х років і тому, щиро кажучи, не є однією з класичних Нобелівських премій. Тим не менш, як й інші Нобелівські премії, вона буде урочисто вручена в річницю смерті Нобеля, 10 грудня.