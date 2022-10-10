Нобеля з економіки вручать трьом американським науковцям.

Нобелівський комітет вшанував їх за вивчення банківської системи, а також дослідження причин і наслідків фінансових криз.

 

 

Нобелівську премію з економіки (а точніше – Премію Національного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля) за 2022 отримають троє американських науковців. Шведська королівська академія наук оголосила у понеділок, 10 жовтня, що нагороджено буде колишнього голову Федерального резерву США, а нині професора Інституту Брукінґса Бена Бернанке (Ben Bernanke), професора Університету Чикаго Дуґласа Даймонда (Douglas W. Diamond) і професора Університету Сент-Люїса Філіпа Дибвіґа (Philip Dybvig). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Науковців вшанували за вивчення банківської системи, а також дослідження причин і наслідків фінансових криз.

 

Як зазначається в пресрелізі Нобелівського комітету, відкриття цих вчених «допомогли суспільству краще справлятися з фінансовими кризами і зробили внесок у наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз». «Важливий висновок їхніх досліджень у тому, чому життєво важливо уникати краху банків», – зазначено в обґрунтуванні.

 

Вручення Нобеля за досягнення в галузі економіки завершує Нобелівський тиждень, який традиційно відбувається на початку жовтня. Відтак названо вже всіх цьогорічних лавреатів Нобелівської премії.

 

Нагадаємо, що Нобелівську премію з економіки за 2021 рік було розділено між канадсько-американським економістом Девідом Кардом (David Card) і дослідниками зі США Джошуа Анґрістом (Joshua Angrist) та Ґвідо Імбенсом (Guido Imbens). Карда вшанували «за емпіричний внесок в економіку праці», Анґріста й Імбенса – «за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків». 

 

Варто зазначити, що Нобелівська премія з економіки — єдина з Нобелівських премій, яка не походить зі заповіту Альфреда Нобеля (1833-1896), винахідника динаміту та засновника премії. Вона була заснована Національним банком Швеції (Sveriges riksbank) наприкінці 1960-х років і тому, щиро кажучи, не є однією з класичних Нобелівських премій. Тим не менш, як й інші Нобелівські премії, вона буде урочисто вручена в річницю смерті Нобеля, 10 грудня.

10.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
228-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.
09.10.22 | | Україна
Збір Племен На Human Be-In
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 14 січня 1967 року зафіксував, що Сан-Франциско став центром конрткультури
08.10.22 | | Минуле
Хмиз
Василь МАХНО
він виходить з дому за поріг «як  же  написати  слово  сніг?       з чого він – води а чи з лілеї?»
08.10.22 | | Дискурси
227-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Виїмки, Бахмутського, Красної Гори, Бахмуту, Майорська, Озерянівки, Зайцевого, Одрадівки, Андріївки, Первомайського, Красногорівки, Веселого, Кам’янки, Побєди, Невельського, Новомихайлівки та Тернових Под
08.10.22 | | Україна
226-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. При тому офензива українського війська на сході й на півдні триває.
07.10.22 | | Україна
225-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжують успішну офензиву на слобожанському напрямку і на Херсонщині. Згідно з офіційною інформацією Генштабу, зі Сватового тікають представники окупраційної адміністрації – зафіксовано переміщення трьох автобусів.
06.10.22 | | Україна
Діалог з росіянами чи монолог росіян?
Ольга ПОПОВИЧ
Відсутність емпатії з боку українців до російського ліберального середовища цілком можна пояснити.
05.10.22 | | Дискурси
Місія України
Данило СУДИН
Ми говоримо про націоналізм – але це не є повернення в минуле, це радше вибудовування тяглості, усвідомлення того, ким ми є і куди ми рухаємося в майбутньому.
05.10.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.