Нобеліати попросили включити в мирний план звільнення політв'язнів.

Передовсім йдеться про звільнення хворих, літніх людей, жінок та підлітків.

Група лавреатів Нобелівської премії надіслали відкритого листа президентам США, Росії, України та керівникам країн Європейської Унії, в якому закликали включити до мирного плану щодо припинення російсько-української війни пункт про помилування чи обмін цивільних осіб, визнаних міжнародними організаціями політичними в'язнями. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Лист цей все ще залишається відкритим для підписання.

«Ми, лавреати Нобелівської премії, переконані, що найважливіше – це припинення вогню. А потім – переговори та обмін військовими. <…> Укладання подальших угод, вигідних усім сторонам, має бути безпосередньо пов'язане зі звільненням цивільних ув'язнених», – йдеться у листі.

На думку підписантів, насамперед до списку мають бути включені хворі, літні люди, жінки та підлітки. У листі зазначається, що «у російських тюрмах утримуються понад тисяча осіб, засуджених за антивоєнним законодавством», яких правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями.

«Ми впевнені, що якщо Путін і Зеленський виявлять добру волю і взаємно помилують хоча б кілька десятків ув'язнених, позбавлених волі лише за висловлення своєї особистої думки, які не вчинили насильницьких злочинів, це прискорить встановлення міцного та справедливого миру. Абсолютно чіткі заяви учасників перемовин про неоціненну цінність людського життя мають стати основою довгострокового миру. Ми переконані, що права людини мають бути в центрі політики, і найважливішими є право на життя, право на гідність, право на свободу», – заявили лавреати Нобелівської премії.

Лист наразі підписали 16 нобеліатів, у тому числі лавреатка Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця Світлана Олексієвич, керівники організацій, які отримали Нобелівську премію миру 2022 року – голова українського «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук та голова «Міжнародного Меморіалу» Ян Рачинський. Крім того, лист підписали лавреати Нобелівської премії з фізики, хімії, фізіології та медицини.