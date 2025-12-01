Нобеліати попросили включити в мирний план звільнення політв'язнів.

Передовсім йдеться про звільнення хворих, літніх людей, жінок та підлітків.

 

 

Група лавреатів Нобелівської премії надіслали відкритого листа президентам США, Росії, України та керівникам країн Європейської Унії, в якому закликали включити до мирного плану щодо припинення російсько-української війни пункт про помилування чи обмін цивільних осіб, визнаних міжнародними організаціями політичними в'язнями. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Лист цей все ще залишається відкритим для підписання.

 

«Ми, лавреати Нобелівської премії, переконані, що найважливіше – це припинення вогню. А потім – переговори та обмін військовими. <…> Укладання подальших угод, вигідних усім сторонам, має бути безпосередньо пов'язане зі звільненням цивільних ув'язнених», – йдеться у листі.

 

На думку підписантів, насамперед до списку мають бути включені хворі, літні люди, жінки та підлітки. У листі зазначається, що «у російських тюрмах утримуються понад тисяча осіб, засуджених за антивоєнним законодавством», яких правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями.

 

«Ми впевнені, що якщо Путін і Зеленський виявлять добру волю і взаємно помилують хоча б кілька десятків ув'язнених, позбавлених волі лише за висловлення своєї особистої думки, які не вчинили насильницьких злочинів, це прискорить встановлення міцного та справедливого миру. Абсолютно чіткі заяви учасників перемовин про неоціненну цінність людського життя мають стати основою довгострокового миру. Ми переконані, що права людини мають бути в центрі політики, і найважливішими є право на життя, право на гідність, право на свободу», – заявили лавреати Нобелівської премії.

 

Лист наразі підписали 16 нобеліатів, у тому числі лавреатка Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця Світлана Олексієвич, керівники організацій, які отримали Нобелівську премію миру 2022 року – голова українського «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук та голова «Міжнародного Меморіалу» Ян Рачинський. Крім того, лист підписали лавреати Нобелівської премії з фізики, хімії, фізіології та медицини.

 

01.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Хоча би опінія
Тарас Прохасько
У нашій родині, у середовищі нашої родини на світову допомогу зовсім не покладалися. Мали досвід. Борюкатися доводилося власними силами.
27.11.25 | | Дискурси
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25 | | Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25 | | Штука
Тонкі червоні лінії
Андрій САЙЧУК
Пріоритети: тонка лінія оборони – без неї всі "червоні лінії" всіх умов нічого не варті, і українська культура, бо поки вона живе, є надія, що наша перемога – лише питання часу
26.11.25 | | Дискурси
Скляні агенти
Юрій Винничук
В літературі таких собі засланих і приспаних агентів, які мали прокинутися за командою, називали ще «скляними». І вони все ще серед нас...
26.11.25 | | Дискурси
Усі барви свободи
Юрій Андрухович
У житті вічно є об'єкти для подиву, і подив народжує трепет, а трепет – мистецтво, тож Опанас Заливаха не переставав подивляти й подивовувати цього світу.
26.11.25 | | Минуле
До дна подяки
Юрко ТИМЧУК
До американського Дня подяки президент США хотів накрити росіянам «поляну» з запеченою індичкою під журавлиновим соусом і 28 пунктами мирної угоди. Огляд подій тижня
25.11.25 | | Україна
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.