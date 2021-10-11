Економічного Нобеля присудили за емпіричний погляд на економіку відносин.

Премію отримає науковець з Канади та двоє вчених зі Сполучених Штатів.

 

 

Найвища міжнародна наукова нагорода  з економіки за 2021 рік – Премія Державного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля – буде розділена між канадсько-американським економістом Девідом Кардом (David Card) і дослідниками зі США Джошуа Анґрістом (Joshua Angrist) та Ґвідо Імбенсом (Guido Imbens). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Нобелівський комітет Шведської академії наук, який оголосив своє рішення у понеділок, 11 жовтня. Відтак названо вже всіх цьогорічних лавреатів Нобелівської премії.

 

Як наголошується в пресрелізі комітету, премія присуджена Карду «за емпіричний внесок в економіку праці», Анґрісту й Імбенсу – «за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків». Цьогорічні лавреати репрезентували нові погляди на ринок праці і показали, які висновки про причину і наслідок економічних процесів можна зробити експериментальним шляхом. «Їхній підхід поширився на інші царини і зробив революцію в емпіричних дослідженнях», – пояснив Нобелівський комітет свій вибір.

 

Науковці продемонстрували, що за допомогою експериментів можна виявити вкрай важливі для соціальних наук причини і наслідки. Наприклад, вплив імміґрації на рівень оплати і зайнятості або тривалої освіти на майбутній дохід. «Ключовим моментом є використання ситуацій, в яких випадкові події або зміни політики призводять до того, що до груп людей звертаються по-різному, що нагадує клінічні випробування в медицині», – відзначили шведські експерти.

 

2020 року премію отримали американські економісти Пол Мілґром (Paul Milgrom) і Роберт Вілсон (Robert Wilson). Їх вшанували «за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів». 

 

Нагадаємо, що минулоріч розмір Нобелівської премії був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лавреати. Не буде й традиційного загального банкету в шведській столиці.

11.10.2021

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