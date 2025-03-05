129 лауреатів Нобеля закликали спрямувати заморожені російські активи на відновлення України.

129 лауреатів Нобелівської премії закликали світ спрямувати заморожені російські державні активи на відновлення України та компенсації жертвам війни у зверненні, яке ініціювала нобелівська лауреатка з України Олександра Матвійчук.

Спільне звернення нобелівських лауреатів щодо передачі підсанкційних російських державних активів для відновлення України та виплати їй компенсації

24 лютого 2025 року незаконна агресивна війна, яку веде Російська Федерація проти України, на жаль, відзначає свою третю річницю і розпочинається її четвертий рік. Бойові дії забрали життя десятків тисяч солдатів і поранили ще багатьох з обох сторін. Однак бойові дії також безпосередньо спрямовані проти цивільного населення України – сімей та їхніх дітей, які зазнають невимовних страждань. Тисячі цивільних осіб, зокрема дітей, були вбиті, перебувають під окупацією, ув'язнені або примусово депортовані до Росії. Руйнування цілих районів і міст, а також підступні обстріли об'єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл і дитячих садків, відібрали домівки і засоби до існування у незліченної кількості людей, змусивши їх тікати. Війна Росії проти України спричинила найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни, коли мільйони цивільних осіб були переміщені всередині країни та за її межами. Люди та їхні сім'ї зазнали неймовірного болю, втрат і труднощів.

Після зміни влади в результаті президентських виборів у США все голосніше лунають обіцянки і заклики до переговорів і мирних угод. Може з'явитися надія на те, що ця безжальна війна може завершитися чесними мирними переговорами. Втім, навіть якщо це станеться, Україна залишиться країною, спустошеною в багатьох сферах. Загиблих не повернути, а страждання, пережиті в минулому, не виправити. Але майбутнє може і повинно бути кращим.

Відбудова України та компенсація жертвам війни потребують значних фінансових ресурсів. І хто, як не винуватець цієї незаконної війни, повинен нести відповідальність за відшкодування?

Загалом наразі капітал Центрального банку Росії по всьому світу, за оцінками, становить 300 мільярдів євро, що були заморожені внаслідок накладення санкцій. Ця сума зберігається на рахунках по всьому світу, переважно в країнах ЄС та Великої сімки, а саме в Бельгії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Сполучених Штатах та Великобританії. Ці гроші продовжують приносити додаткові мільярди доходу через відсотки. Однак самі лише відсотки не покриють оціночну вартість витрат на відновлення, що становить 486 мільярдів доларів США, а також компенсації жертвам російської війни – лише залучення основної суми в 300 мільярдів євро дозволить це зробити.

Ми, нобелівські лауреати, які підписали це звернення, закликаємо уряди цих країн звільнити ці кошти з Центрального банку Росії для фінансування відновлення України та компенсації жертвам війни, щоб країна могла швидко відбудуватися після досягнення мирної угоди. Для цього можуть знадобитися нові нормативні акти і закони, які, зважаючи на беззаперечну надзвичайну ситуацію і грубі порушення міжнародного права, будуть доцільними, і тому необхідно буде внести такі поправки. Мета – завершити війну, встановити справедливий мир і забезпечити Україні майбутнє для наступних поколінь. Ми підтримуємо цю справу своїми голосами.

лауреати Нобелівської премії миру:

Лєх Валєнса (1983)

Оскар Санчез (1987)

Карлуш Белу (1996)

Джоді Вільямс (1997)

Ширін Ебаді (2003)

Лейма Гбові (2011)

Олександра Матвійчук (2022)

лауреати Нобелівської премії з літератури:

Ельфріде Єлінек (2004)

Патрік Модіано (2014)

Герта Мюллер (2009)

Орхан Памук (2006)

Воле Шоїнка (1986)

лауреати Нобелівської премії з економіки:

Дарон Аджемоглу (2024)

Пітер Даймонд (2010)

сер Олівер Гарт (2016)

Джеймс Гекман (2000)

Саймон Джонсон (2024)

Фінн Кідланд (2004)

Ерік Мескін (2007)

Роджер Маєрсон (2007)

Едмунд Фелпс (2006)

Крістофер Піссарідес (2010)

Елвін Рот (2012)

Вернон Сміт (2002)

Джозеф Стігліц (2001)

лауреати Нобелівської премії з хімії:

Пітер Егр (2003)

Муні Бавенді (2023)

Емманюель Шарпантьє (2020)

Аарон Чехановер (2004)

Елайс Джеймс Корі (1990)

Йоганн Дайзенгофер (1988)

Дженніфер Дудна (2020)

Ґерхард Ертль (2007)

Бернард Ферінга (2016)

Йоахім Франк (2017)

Алан Гігер (2017)

Річард Гендерсон (2017)

Роалд Гоффман (1981)

Роберт Губер (1988)

Браян Кобилка (2012)

Роджер Корнберг (2006)

Ян Лі (1986)

Роберт Лефковіц (2012)

Жан-Марі Лен (1987)

Майкл Левітт (2013)

Беньямін Ліст (2021)

Родерік Маккінон (2003)

Девід Макміллан (2021)

Мортен Мелдал (2022)

Пол Модрич (2015)

Вільям Мернер (2014)

Джон Полані (1986)

Венкатраман Рамакрішнан (2009)

Жан-Пʼєр Соваж (2016)

Річард Шрок (2005)

сер Стенлі Віттінгем (2019)

Ада Йонат (2009)

лауреати Нобелівської премії з фізіології або медицини:

Гарві Альтер (2020)

Віктор Амброс (2024)

Девід Балтімор (1975)

Майкл Бішоп (1989)

Вільям Кемпбелл (2015)

Маріо Капеккі (2007)

Пітер Догерті (1996)

Керол Грейдер (2009)

Джеффрі Коннол Голл (2017)

Жуль Гоффманн (2011)

Роберт Горвіц (2002)

сер Майкл Гоутен (2020)

Тім Гант (2001)

Луїс Ігнарро (1998)

Ерік Кендел (2000)

Баррі Маршалл (2005)

Крейг Мелло (2006)

Едвард Мозер (2014)

Мей-Брітт Мозер (2014)

Крістіана Нюсляйн-Фольгард (1995)

Джон ОʼКіф (2014)

Ардем Патапутян (2021)

Стенлі Прузінер (1997)

сер Пітер Реткліфф (2019)

Чарльз Райс (2020)

сер Річард Робертс (1993)

Майкл Росбаш (2017)

Берт Закман (1991)

Ренді Шекман (2013)

Грег Семенза (2019)

Філліп Шарп (1993)

Джек Шостак (2009)

Сусуму Тонеґава (1987)

Гарольд Вармус (1989)

Дрю Вайсман (2023)

Ерік Вішаус (1995)

Торстен Візел (1981)

лауреати Нобелівської премії з фізики:

Пʼєр Агостіні (2023)

Амано Хіроші (2014)

Алан Аспе (2022)

Беррі Кларк Беріш (2017)

Ґеорґ Беднорц (1987)

Герд Бінніг (1986)

Стівен Чу (1997)

Франсуа Англер (2013)

Альбер Ферт (2007)

Джером Фрідман (1990)

Райнгард Ґенцель (2020)

Шелдон Ґлешоу (1979)

Девід Гросс (2004)

Серж Арош (2012)

Джеффрі Гінтон (2024)

Герард 'т Гофт (1999)

Браян Джозефсон (1973)

Кадзіта Такаакі (2015)

Вольфганг Кеттерле (2001)

Ференц Краус (2023)

Анн ЛʼЮйє (2023)

Джон Мазер (2006)

Мішель Майор (2019)

Жерар Муру (2018)

Джеймс Піблс (2019)

Роджер Пенроуз (2020)

Вільям Філліпс (1997)

Девід Політцер (2004)

Донна Стрікленд (2018)

Джозеф Тейлор молодший (1993)

Кіп Стівен Торн (2017)

Деніел Цуї (1998)

Райнер Вайс (2017)

Роберт Вудро Вільсон (1978)

Девід Вайнленд (2012).