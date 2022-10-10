Александер Ван дер Беллен залишається президентом Австрії.

Він упевнено переміг у першому ж турі виборів глави держави.

 

 

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) переміг із великим відривом на виборах глави австрійської держави, які відбулися у неділю, дев’ятого жовтня. Згідно з попередніми результатами голосування, які наводить австрійська газета Der Standard з покликом на федеральне Міністерство внутрішніх справ Австрії, Ван дер Беллен, який обирався на другий термін, набрав 56,2 відсотка голосів.

 

Для оголошення остаточних результатів необхідно опрацювати ще близько 800 тисяч бюлетенів, надісланих поштою, а це приблизно 20 відсотків від загальної кількості. Утім, на переконання експертів, ситуація навряд чи сильно зміниться. Тим більше, що попередні результати чітко корелюються з екзитполом соціологічного інституту Sora, проведеного на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF. Згідно з ним Ван дер Беллен мав набрати на виборах 55,5 відсотка голосів.

 

Для перемоги ж у першому турі претендентові на посаду президента Австрії достатньо було набрати понад 50 відсотків голосів. Таким чином, Ван дер Беллена переобрано на другу шестирічну каденцію. Варто зазначити, що він хоч і був активістом Партії зелених, але ще з попереднього балотування виступає як незалежний кандидат.

 

На посаду глави австрійської держави претендували ще шість політиків. Друге місце на виборах зайняв представник правопопулістської Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz). Йому вдалося отримати підтримку 17,9 відсотка виборців. Решта кандидатів набрали менше десяти відсотків.

 

Нагадаємо, що на попередніх президентських виборах Ван дер Беллен конкурував теж із представником Австрійської партії свободи Норбертом Гофером (Norbert Hofer). 2016 року різниця між результатами двох головних претендентів була досить невеликою. І вперше в історії Австрійської Республіки довелося проводити повторний другий тур виборів.

 

Як зазначають політичні оглядачі, досі всім президентам Австрії, які виставляли свою кандидатуру на другу каденцію, вдавалося здобути перемогу на виборах.

10.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
228-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.
09.10.22 | | Україна
Збір Племен На Human Be-In
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 14 січня 1967 року зафіксував, що Сан-Франциско став центром конрткультури
08.10.22 | | Минуле
Хмиз
Василь МАХНО
він виходить з дому за поріг «як  же  написати  слово  сніг?       з чого він – води а чи з лілеї?»
08.10.22 | | Дискурси
227-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Виїмки, Бахмутського, Красної Гори, Бахмуту, Майорська, Озерянівки, Зайцевого, Одрадівки, Андріївки, Первомайського, Красногорівки, Веселого, Кам’янки, Побєди, Невельського, Новомихайлівки та Тернових Под
08.10.22 | | Україна
226-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. При тому офензива українського війська на сході й на півдні триває.
07.10.22 | | Україна
225-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжують успішну офензиву на слобожанському напрямку і на Херсонщині. Згідно з офіційною інформацією Генштабу, зі Сватового тікають представники окупраційної адміністрації – зафіксовано переміщення трьох автобусів.
06.10.22 | | Україна
Діалог з росіянами чи монолог росіян?
Ольга ПОПОВИЧ
Відсутність емпатії з боку українців до російського ліберального середовища цілком можна пояснити.
05.10.22 | | Дискурси
Місія України
Данило СУДИН
Ми говоримо про націоналізм – але це не є повернення в минуле, це радше вибудовування тяглості, усвідомлення того, ким ми є і куди ми рухаємося в майбутньому.
05.10.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.