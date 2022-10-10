Александер Ван дер Беллен залишається президентом Австрії.

Він упевнено переміг у першому ж турі виборів глави держави.

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) переміг із великим відривом на виборах глави австрійської держави, які відбулися у неділю, дев’ятого жовтня. Згідно з попередніми результатами голосування, які наводить австрійська газета Der Standard з покликом на федеральне Міністерство внутрішніх справ Австрії, Ван дер Беллен, який обирався на другий термін, набрав 56,2 відсотка голосів.

Для оголошення остаточних результатів необхідно опрацювати ще близько 800 тисяч бюлетенів, надісланих поштою, а це приблизно 20 відсотків від загальної кількості. Утім, на переконання експертів, ситуація навряд чи сильно зміниться. Тим більше, що попередні результати чітко корелюються з екзитполом соціологічного інституту Sora, проведеного на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF. Згідно з ним Ван дер Беллен мав набрати на виборах 55,5 відсотка голосів.

Для перемоги ж у першому турі претендентові на посаду президента Австрії достатньо було набрати понад 50 відсотків голосів. Таким чином, Ван дер Беллена переобрано на другу шестирічну каденцію. Варто зазначити, що він хоч і був активістом Партії зелених, але ще з попереднього балотування виступає як незалежний кандидат.

На посаду глави австрійської держави претендували ще шість політиків. Друге місце на виборах зайняв представник правопопулістської Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz). Йому вдалося отримати підтримку 17,9 відсотка виборців. Решта кандидатів набрали менше десяти відсотків.

Нагадаємо, що на попередніх президентських виборах Ван дер Беллен конкурував теж із представником Австрійської партії свободи Норбертом Гофером (Norbert Hofer). 2016 року різниця між результатами двох головних претендентів була досить невеликою. І вперше в історії Австрійської Республіки довелося проводити повторний другий тур виборів.

Як зазначають політичні оглядачі, досі всім президентам Австрії, які виставляли свою кандидатуру на другу каденцію, вдавалося здобути перемогу на виборах.