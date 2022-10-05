Ілон Маск передумав і знову хоче придбати Twitter.

Йдеться про угоду на суму 44 мільярди доларів, як це було домовлено ще попереднього разу.

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову висловив намір придбати компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею, на умовах, обумовлених ще в квітні 2022 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на лист адвоката підприємця на адресу керівництва Twitter, опублікованого у вівторок, четвертого жовтня, Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), яка здійснює нагляд за фондовими біржами та торгівлею цінними паперами у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що попередня спроба мільярдера купити платформу за 44 мільярди доларів закінчилася нічим. Восьмого липня Ілон Маск, який нині є найбагатшою людиною на планеті, заявив, що розриває угоду про придбання компанії Twitter. При цьому він зазначив, що компанія «суттєво порушила численні положення угоди про злиття». Зокрема, Маск стверджував, що справжня кількість фейкових та спамерських екаунтів у Twitter значно вища, ніж зазначена соцмережею «менш ніж п'ять відсотків».

Економічні експерти ще до відмови Маска висловлювали сумніви щодо серйозності намірів американського підприємця придбати Twitter. Адже ринкова вартість компанії значно нижча від запропонованої Маском суми, вона оцінюється приблизно в 28 млрд доларів.

У компанії Twitter підтвердили отримання листа, додавши, що «намір компанії полягає в тому, щоб здійснити цю трансакцію». У листі зазначається, що Маск готовий запропонувати за контрольний пакет акцій ту саму ціну, що й у квітні, – 54,20 долара за акцію. Таким чином загальна сума операції має становити все ті ж 44 млрд доларів.

Ця зміна рішення Маска була досить несподіваною. Він знову повернувся до пропозиції придбати соцмережу за два тижні до початку судового процесу, ініційованого компанією Twitter після того, як мільярдер останньої миті відмовився від угоди. Коментатори вважали, що компанія Twitter мала більше шансів на перемогу в суді. Розгляд за позовом Twitter до Маска в рамках цієї суперечки суд штату Делавер призначив на 17 жовтня.

На новинах про те, що Маск знову передумав, акції соцмережі Twitter зросли в ціні майже на 13%, але торгівлю ними на Нью-Йоркській біржі незабаром призупинили. Виросли й акції Tesla.