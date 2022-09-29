Виявлено четверту дірку в «Північному потоці».

Пошкодження газогону зафіксували у винятковій економічній зоні Швеції.

Берегова охорона Швеції виявила ще одне місце витоку газу з пошкоджених газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це повідомила шведська газета Svenska Dagbladet у четвер, 29 вересня.

За даними Морської адміністрації Швеції, нове місце витоку виявлено на газогоні «Північний потік – 2». Діаметр області бульбашок газу, що піднімаються на поверхню над місцем витоку, становить 200 метрів.

«Два витікання з чотирьох перебувають у винятковій економічній зоні Швеції. Про цей витік не було відомо з самого початку. Хмара бульбашок газу не була видна на радарах, тому що вона менша, ніж у місцях інших витоків. Берегова охорона побачила це, коли досліджувала територію спершу з літака, а потім з човна», — розповіла виданню Марія Боман (Maria Boman), менеджерка з морських рятувальних робіт у Шведському морському та повітряному рятувальному центрі.

Своєю чергою шведський сейсмолог Бьорн Лунд (Björn Lund), який раніше повідомив про два вибухи в районах витоків із «Північного потоку», заявив газеті, що вибухів могло бути три. Про це вказує характер сейсмічних хвиль після другого вибуху. «Третій вибух міг статися через 10 секунд після другого», – припускає Лунд.

Нагадаємо, що про витоки на двох нитках «Північного потоку–1» та одній нитці «Північного потоку–2» стало відомо 26 вересня. Керівництво Європейської Унії схиляється до версії про те, що газогони були пошкоджені внаслідок диверсії. Розслідуванням інцидентів займаються компетентні органи Німеччині, Данії та Швеції. Спецслужби Німеччини припускають, що це була диверсія з використанням водолазів чи підводного човна. На їхню думку, якщо газогони не полагодити якнайшвидше, то вони можуть назавжди вийти з ладу.

Провідні німецькі політики – причому як провладні, так і опозиційні – підозрюють Росію у вчиненні диверсій. Так, експерт зі зовнішньої політики ХДС, полковник у відставці, а нині депутат Бундестаґу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) припускає, що витоки в газопроводах Балтійського моря сталися через акт саботажу з боку Москви. «Ймовірно, таким чином Росія намагається розпалити невизначеність серед європейського населення та хоче вказати на можливі загрози атакою на критичну інфраструктуру», – цитує його слова газета Die Welt.

Голова комітету Бундестаґу з питань оборони, політикиня від урядової Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) також підозрює Росію в причетності до диверсії. «Що довше і жорстокіше триватиме російська атака на Україну, то більший ризик таких нестримних атак. Не виключено, що вони будуть вчинені Росією, щоб розхитати наші ринки», — сказала Штрак-Ціммерманн.