В обох газогонах «Північного потоку» критично впав тиск.

У «Північному потоці-2» це стало наслідком дірки в газогоні, ситуація з «Північним потоком-1» ще з’ясовується.

 

 

В обох нитках газогону «Північний потік» стрімко знизився тиск. Тож наразі газ не подається цими трубопроводами не надходить з Росії до Німеччини. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV з покликом на заяву компанія-оператор Nord Stream.

 

Різке падіння тиску зі 105 до семи бар було виявлено в ніч на 25 вересня в трубопроводі «Північний потік-2», який так і не був ведений в комерційну експлуатацію, але був наповнений технічним газом.

 

У компанії-операторі Nord Stream 2 AG повідомили, що причиною падіння тиску в «Північному потоцік-2», стала дірка у трубі. Надзвичайна ситуація сталася у данській винятковій економічній зоні на південний схід від острова Борнгольм.

 

Наступного дня аналогічна проблема трапилася з «Північним потоком-1». Внаслідок чого пропускна здатність газогону впала до нуля. Фахівці прогнозують, що відновити функціонування трубопроводу вдасться не раніше, ніж за місяць

 

У компанії запевнили, що з'ясовують причини того, що сталося з «Північним потоком-1». Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) та федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) повідомили, що вони обговорюють проблему між собою та з відповідними органами. «Наразі ми не знаємо причин падіння тиску», – йдеться у повідомленні відомств.

 

Нагадаємо, що постачання газу «Північним потоком-1» протягом літа спочатку знизилися до 20 відсотків від пропускної спроможності, а з серпня були фактично припинені. Кремль заявляє, що це пов'язано із технічними роботами на газогоні. У Берліні та ЄУ називають ці пояснення надуманим приводом та звинувачують Москву у використанні газу для шантажу.

27.09.2022

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