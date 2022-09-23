Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду.

Його ініціював опозиційний проросійський Блоку комуністів та соціалістів.

Ініціатива опозиції про вотум недовіри уряду Молдови під керівництвом прем’єрміністерки Наталії Гаврилиці була відхилена парламентською більшістю. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. За висловлення недовіри кабінету міністрів врешті-решт проголосував лише один депутат, тоді як 44 депутати від правлячої партії «Дія і солідарність» голосували проти.

Для відправлення уряду у відставку потрібна проста більшість – 51 голос зі 101. Правляча партія. В урядової коаліції в парламенті налічується 63 мандати. До моменту голосування, після п'яти годин дебатів, більшість депутатів полишили залу засідання, розуміючи, що результат голосування відомий наперед.

Автори ініціативи про вотум недовіри уряду – опозиційний Блок комуністів і соціалістів – не навели жодного вагомого арґументу. Вся їхня риторика зводилася до якихось пропагандистських гасел. Наприклад, заява, що «цей уряд має намір принести в жертву основний національний інтерес – добробут громадян лише для того, щоб викликати симпатію у європейських канцелярій». Або ще застереження, що мовляв, якщо кабмін «не відправити до демісії, і не почати будувати країну для всіх молдаван, то Молдова збанкрутує як держава, з якої поїдуть усі люди».

Прем’єрка Молдови Наталія Гаврилиця, відповідаючи на закиди опонентів, заявила: «Чого ви хочете домогтися відставкою уряду?! Ви хочете задовольнити амбіції тих, хто вкрав мільярд та інші активи країни, а тепер хоче повернутися до влади?! Чи хочете сподобатися тим, хто прагне за будь-яку ціну дестабілізувати ситуацію в країні, нашкодити державі та народу? Я думаю ми (уряд – ред.) довели, що там де існує чесність, коректність і відданість можна досягти результатів навіть у найскладніших умовах. А вінцем цих зусиль служить набуття Молдовою статусу країни-кандидата в ЄУ, який скерує Республіку Молдову шляхом розвитку і процвітання». Звинувачення опозиції у відсутності рішень в уряду на тлі соціальної та економічної кризи вона назвала «брехливими, абсурдними і навіть безглуздими». За словами керівниці уряду, єдина мета цього вотуму «зробити собі трохи реклами за рахунок громадян».