У Тернополі почали опалювати лікарні і готують до підвищеного навантаження електромережі.

У помешкання тернополян, квартири яких підключені до системи централізованого опалення, тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче. Про це повідомили у міській раді.

Наразі тепло постачається лише до закладів охорони здоров’я Тернополя: КНП«Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР та КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Дані установи звернулися із листами про те, що готові здійснювати оплату за надану послугу.

Тим часом міський голова Тернополя застеріг, що ця зима буде не такою, як завжди. Ймовірно мешканці змушені будуть вдаватися до обігріву домівок електроприладами, але при масовому підключенні до електромережі не витримають запобіжники та проводка.

"В усіх житлових будинках система подачі електроенергії розрахована на певне максимальне споживання. В старих будинках це десь в розрахунку 3 мегавати на квартиру, а в нових квартирах - це 5. Якщо буде масове підключення електричних приборів, а це відбудеться в будь-якому випадку, то є загроза, що просто не витримають запобіжники, не витримає електропроводка в під'їздах. Тому сьогодні завдання для всіх ЖЕКів, для всіх ОСББ максимально зробити ремонт, зробити заміну електрощитових, - сказав Сергій Надал.

За його словами, можна не витрачати гроші на будь-що інше, це не критично, а ось ця ситуація реально критична. Ремонт та заміна елетрощитових, а також проводки всіх систем електрики по будинку. Якщо потрібно, міська рада співфінансуватиме ці роботи. "Зараз ведуться перемовини з Держказначейством, як профінасувати ці роботи", - повідомив Сергій Надал.