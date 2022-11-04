У Стрию розпочали опалювальний сезон. У Львові чекають похолодання.

У Стрийській громаді від сьогодні, 4 листопада, розпочали опалювальний сезон 2022-23 років для населення, об’єктів бюджетної сфери тощо. Водночас у Львові опалення поки не включатимуть.

 

Як зазначили у пресслужбі ЛМР у коментарі виданню Tvoemisto.tv, тепло у львівських будинках увімкнуть вже тоді, коли температура повітря на вулиці становитиме 8 та нижче градусів протягом трьох днів.

 

Зазначимо, що температура повітря у Львові сьогодні становить 9 °C тепла і може сягнути 12 °C.

 

На завтра, 5 листопада, синоптики прогнозують температуру від 5 до 12 °C тепла, а на неділю, 6 листопада – від 8 до 11 °C.

04.11.2022

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