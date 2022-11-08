Опалювальний сезон у Львові розпочнеться 14 листопада.

Опалення мешканцям Львівської МТГ планують увімкнути в понеділок, 14 листопада. Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Львівської міської ради Олександр Одинець на брифінгу у вівторок, 8 листопада.

«Ми моніторимо температуру, отримуємо дані від Гідрометцентру, моніторимо скарги мешканців на гарячій лінії, але всім нагадуємо, що ми живемо в особливий час, коли нам треба поставитись із розумінням до того, що ресурс треба економити», — зазначив Олександр Одинець.

З його слів, подавати тепло в оселі львів'янам планують з понеділка, 14 листопада. Якщо у місті сильно похолодає, то тепло можуть увімкнути і раніше, додав Одинець.

Нагадаємо, від 7 листопада почався опалювальний сезон для закладів освіти, медицини та культури.