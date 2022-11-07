У Львові розпочали опалювальний сезон для закладів освіти, медицини і культури.

Від сьогодні, 7 листопада, у Львові офіційно розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ. Теплопостачальні підприємства подаватимуть опалення до всіх закладів освіти, медицини, культури, які вони обслуговують. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Станом на нинішній ранок 125 установ уже отримували опалення на основі листів-звернень.

«Опалювальний сезон для більшості садочків, лікарень, поліклінік ми вже давно розпочали на основі їхніх листів-звернень. Так, станом сьогодні на ранок ЛМКП "Львівтеплоенерго" подавало опалення до 88 таких закладів, а Залізничнетеплоенерго – до 37», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Загалом в опалювальному сезоні 2022–2023 років ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 232 освітніх закладів (школи, садочки) та 56 медичних закладів (лікарні, поліклініки), а ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 45 закладів освіти і 5 медичних установ.