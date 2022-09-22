В Карпатах зійшла перша лавина.

В українських Карпатах зійшла перша лавина, попри те, що на дворі осінь. Відео у себе на сторінці у facebook опублікували рятувальники Управління ДСНС Закарпаття.

"Такого ще не було, аби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології, оголошуємо лавинонебезпечний сезон відкритим? Туристам нагадуємо, що погодні умови в горах майже зимові - мороз, сніг та хуртовинa", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Також, видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах.

В ДСНС, закликають, утриматись від виходів у високогір'я найближчі дні.