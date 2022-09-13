Лаврову нарешті дали американську візу для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Проте частині делегації з МЗС Росії віз так і не видали.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров отримав нарешті американську візу. Тож він зможе таки взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax із покликом на заяву МЗС Росії. Візи також отримала частина делегації, яка має супроводжувати російського міністра в цій подорожі.

У заяві МЗС зазначається, що Москва очікує також на «видачу віз решті членів делегації, а також оперативного вирішення питань логістики з огляду на незаконні санкційні обмеження з боку США, що блокують логістичні питання прибуття російських представників для участі в роботі ГА ООН».

Відкриття 77-ої сесії Генасамблеї ООН заплановано на 13 вересня. З 20 до 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації.

Як уже повідомляло наше видання, зі серпня російські дипломати неодноразово скаржилися, що заявки на візи для російської делегації були давно надіслані до американської амбасади в Москві, проте віз Лаврову та його почту так і не видавали.

«США порушують свої зобов'язання. Вони зобов'язані видавати візи всім, хто їде на Генасамблею. Міністерство закордонних справ робить певні кроки, щоб закликати до відповідальності організаторів – країну, яка надає свою територію», – обурювався напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков.

Згідно з Угодою про штаб-квартиру ООН від 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов’язані надавати іноземним дипломатам доступ до ООН. Але Вашінгтон застерігає, що може відмовити у візах з міркувань «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».