Лавров і його почет не потраплять на Генасамблею ООН.

Їм не надали американських віз у зв’язку з антиросійськими санкціями.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, супроводжуючі його особи з МЗС РФ та журналісти кремлівського пулу не зможуть потрапити на 77-му сесію Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя повідомив генерального секретаря ООН Антоніо Ґутерріша, що члени російської делегації на майбутній сесії Генасамблеї ООН досі не отримали віз на в'їзд до США. Про це пише Reuters із покликом на лист Небензі.

«Станом на 1 вересня жоден із 56 представників основної команди та передової групи не отримав в'їзних віз до США. Аналогічна ситуація зі супроводжуючими журналістами та членами екіпажу рейсу нашого міністра. У зв'язку з цим ми б просили вас знову підкреслити владі США, що вони повинні якнайшвидше видати запитані візи для всіх російських делегатів і супроводжуючих осіб, у тому числі для російських журналістів, які перебуватимуть в Нью-Йорку для висвітлення візиту міністра», – зазначається у листі Небензі.

Російський постпред назвав це «тривожним сигналом». Він теж наголосив, що в останні місяці США «постійно відмовлялися надавати візи на в'їзд російським делегатам». Зокрема, через це, за його твердженням, зірвалася участь глави МВС Володимира Колокольцева у зустрічі голів поліцейських служб країн – членів ООН.

Представник американського Держдепартаменту в коментарі для Reuters запевнив, що США серйозно ставляться до своєї ролі приймаючої сторони на заходах ООН, проте відмовився коментувати окремі випадки, які стосуються видачі віз, оскільки «дані про візи є конфіденційними відповідно до законодавства США».

Згідно з Угодою про штаб-квартиру ООН від 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов’язані надавати іноземним дипломатам доступ до ООН. Але Вашінгтон застерігає, що може відмовити у візах з міркувань «безпеки, тероризму та зовнішньої політики». Очевидно, казус Лаврова і його почту підпав саме під таке міркування.

Відкриття 77-ої сесії Генасамблеї ООН заплановано на 13 вересня. З 20 до 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації.