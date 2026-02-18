Євроунія планує посилити санкції проти російського «тіньового флоту».

Новий санкційний пакет має бути готовим до чергової річниці повномасштабного в вторгнення Росії в Україну.

 

 

Європейська Унія має намір посилити санкції проти російського «тіньового флоту» навіть у разі, якщо країни G7 так і не дійдуть консенсусу з цього питання. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву єврокомісар з економіки Валдіса Домбровскіса (Valdis Dombrovskis).

 

«Євроунія не ухилятиметься від ухвалення повної заборони на морські перевезення для російських нафтових танкерів, якщо союзники з G7 не зможуть дійти консенсусу», – запевнив Домбровскіс.

 

Наразі країни-члени ЄУ продовжують переговори щодо 20-го пакету економічних санкцій проти Кремля. Брюссель хотів би, щоб його було затверджено до 24 лютого – четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

 

Якщо пропонована заборона на морські перевезення буде схвалена, стеля цін на російську нафту, яку G7 ввів у грудні 2022 року, припинить дію в межах юрисдикції ЄУ. Оскільки всім європейським компаніям буде заборонено обслуговувати танкери з РФ, за якою ціною вони б не перевозили нафту марки Urals.

 

«Ми репрезентували план заходів, які мають бути вжиті, нашим партнерам з G7, тому що, очевидно, буде краще, якщо ми зробимо скоординовані кроки. У певному сенсі це не є абсолютною умовою. Але що вищої узгодженості ми зможемо досягти, зокрема на рівні G7, то краще», – сказав Валдіс Домбровскіс.

 

Перемовини амбасадорів країн-членів ЄУ триватимуть впродовж тижня, щоб пакет санкцій було затверджено до 24 лютого. При цьому крайній термін може бути зрушений, якщо знадобиться більше часу для досягнення потрібного результату.

18.02.2026

