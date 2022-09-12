201-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Перед обличчям наступу України Росія, ймовірно, віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. У цьому секторі залишаються окремі осередки опору, але з середи Україна відвоювала територію, щонайменше вдвічі більшe за Великий Лондон.

На півдні, поблизу Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Імпровізований понтонний міст, який Росія розпочала споруджувати понад два тижні тому, залишається незавершеним; українська далекобійна артилерія тепер, очевидно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може ремонтувати пошкоджені мости.

Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії. Більшість її сил в Україні, швидше за все, змушені віддавати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, швидше за все, погіршиться.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт – завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – біля Кіндратівки Сумської області; на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди; на Слов’янському напрямку противник обстрілів не вів; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського; на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне. Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки . У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають. Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з числа місцевих жителів. Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи. Авіація Сил оборони завдала вісім ударів – уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс. Знищено 1 БПЛА типу “Орлан-10”, збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу “Калібр” та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши у швидкому контрнаступі майже всю Харківську область. Український успіх став результатом вмілого планування та проведення кампанії, яке включало зусилля з максимізації впливу західних систем лзброєння, таких як HIMARS. Тривала дискусія в Києві, а потім оголошення про контрнаступальну операцію на Херсонщину відтягнули значні російські війська від ділянок, по яких останніми днями українські війська завдавали рішучих ударів. Для атаки на російські наземні лінії зв’язку комунікацій у Харківській та Херсонській областях Збройні сили України використовували HIMARS та інші західні системи, створюючи умови для успіху цієї операції. Українське керівництво значно демонстративніше обговорювало удари на півдні, однак успішно заплутало росіян щодо своїх намірів у Харківській області. Західні системи озброєнь були необхідними, але недостатніми для успіху України. Застосування українцями цих систем у добре спланованій і добре проведеній кампанії забезпечило надзвичайний успіх контрнаступальних операцій у Харківській області.

• Повернення Україною Ізюма поклало край перспективі досягнення Росією своїх заявлених цілей у Донецькій області. Після відступу з Києва на початку квітня заявленими цілями Росії було захоплення всієї території Луганської та Донецької областей. Російська кампанія для досягнення цих цілей полягала в наступі по дузі від Ізюма через Сєвєродонецьк до району Донецька. Ця атака мала на меті захопити Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ і дійти до західної межі Донецької області. Російські війська зуміли взяти Сєвєродонецьк (24 червня) та Лисичанськ (3 липня) після тривалої та надзвичайно дорогої кампанії, але це в основному виявилося кульмінацією – потім вони не захопивши жодного великого населеного пункту чи території. Проте російська позиція навколо Ізюма все ще загрожувала українським захисникам Слов’янська і зберігала за росіянами можливість повернутися до наступу на північні сектори дуги, від якої вони в основному відмовилися в середини липня, зосередившись на Сіверську (біля Лисичанська) та Бахмуті.

• Втрата Ізюма прирікає на крах початковий російський план кампанії на цьому етапі війни та гарантує, що просування росіян у напрямку Бахмута чи навколо міста Донецька не буде вирішальним (якщо воно взагалі відбудеться). Навіть захоплення Росією Бахмута (яке навряд чи відбудеться, враховуючи, що російські війська тижнями обстрілювали крихітні навколишні поселення) більше не сприятиме досягненню початкових цілей цієї фази кампанії, оскільки це не підтримуватиметься наступом від Ізюма на півночі. Таким чином, триваючі російські наступальні операції проти Бахмута та навколо Донецька втратили будь-яке реальне оперативне значення для Москви та лише витягують частину надзвичайно обмеженої ефективної бойової сили, яку зберігає Росія.

• Однак оцінювати оголошений у Херсонській області контрнаступ – лише обман, немає підстав. Повідомляється, що українські сили атакували та досягли успіхів у кількох важливих точках на західному березі річки Дніпро. Вони перерізали два мости через річку та продовжують тримати їх непроїздними, а також перешкоджають зусиллям Росії підтримувати постачання через баржі та понтонні пороми. Україна задіяла значну бойову потужність і зосередила значну частину високоточних систем великої дальності, які вона постачає із Заходу, на цьому напрямку, і навряд чи вона зробила це лише для того, щоб притягнути туди російські сили.

• Український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. Росії, очевидно, не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл, що вона, як повідомляється, намагається зробити до того, як українські сили продовжать просування через цю позицію, якщо вони того бажатимуть. Розсудливість вимагала би, щоб Росія відтягнула сили з інших секторів бойового простору для встановлення оборонних рубежів далі на схід від річки Оскіл, щоб забезпечити утримання кордону Луганської області або лінії якомога ближче до цього кордону. Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська, а російські війська в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку. Російський президент Путін ризикує зробити поширену, але смертельну помилку, надто довго чекаючи, щоб надати підкріплення на луганському напрямі, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька без вчасного розміщення військ на позиції для захисту від продовження українських атак на Луганщину. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення.

• Нинішній контрнаступ не завершить війну. Кампанія на північному сході України в кінцевому підсумку досягне апогею, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, декілька. Ймовірно, війна затягнеться до 2023 року.

• Україна переломила хід цієї війни на свою користь. Київ, імовірно, дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій, і Росія дедалі частіше неадекватно реагує на зростаючий фізичний і психологічний тиск України під час послідовних військових кампаній, якщо Москва не знайде спосіб відновити ініціативу.

• Російські чиновники та військові блогери, причетні до російської війни в Україні, дедалі частіше звинувачують Міністерство оборони Росії в невдачах Росії на передовій. Контрнаступ у Харківській області вже псує відносини Кремля з Міноборони Росії, ще більше віддаляючи Путіна від вищого військового командування. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відклав усі свої зустрічі з керівництвом російського Міноборони та представниками російської оборонної промисловості в Сочі – дивне рішення в умовах військово-оперативної та оборонно-промислової кризи, з якою зіткнулася Росія. Поразка росіян у битві за Харківщину лише посилить публічну критику Шойгу та Міноборони, що може призвести до кадрових змін.

• 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор на Запорізькій атомній електростанції.

• Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відходять з позицій по всій території Харківської області, крім східної частини.

• Російські військові блогери визначили річку Оскіл, яка тече від Куп’янська до Ізюма, новою лінією фронту після відходу росіян із позицій у східній Харківській області.

• Українські сили просунулися до Вовчанська та Великого Бурлука, на південь від кордону з Росією.

• Українські сили продовжують вести позиційні бої та завдавати ударів по російським військовим, матеріально-технічним і транспортним засобам уздовж південного напрямку.

• Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки та Бахмута.

• Російська влада продовжує залучати бойову силу з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні та намагається виплатити компенсацію добровольцям.

• Успіх останніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв оголошенню Росією про відкладення референдумів про анексію на невизначений термін.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів. Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення. Нашою авіацією нанесено 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов’язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів. Узагальнені втрати ворога за бойовий день складають 40 рашистів, 4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідних гаубиці «Мста-С», склад боєприпасів в Каховці. В Чорному морі продовжують своє перебування в ракетнобезпечних для себе районах (поблизу південного узбережжя Криму) 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 «Калібрами». Зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблів. Море штормить, а значить, десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання. Водночас, море може щедро підкидати мінні сюрпризи.

00:11 Президент України Володимир Зеленський засудив обстріли Росією критичної інфраструктури і запевнив, що росіяни не досягнуть таким терором своєї мети.