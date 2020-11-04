"Я не вірив, чесно": Марків вирушив із Італії до України.

Літак із воїном Національної гвардії України Віталієм Марківим вилетів із міланського аеропорту в керунку Києва. Прибуття літака очікують в обід.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши знимку з Марківим із борту літака. Напередодні італійський суд цілковито виправдав українського військовослужбовця, засудженого судом першої інстанції до 24 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста.

"За дві години будемо", – написав Аваков.

Напередодні ввечері Віталія Марківа звільнили з-під варти після оголошення вердикту судом присяжних. Біля ізолятора його зустрічали українські журналісти, керівник МВС Арсен Аваков, омбудсмен Людмила Денісова, трансляцію вів Олесь Городецький.

"Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Добро перемагає, правда перемагає", – цитує Hromadske.

Віталій Марків додав, що його засудження судом першої інстанції доводить – "кремлівській пропаганді немає меж".

Щодо самого рішення українець зазначив, що не вірив у виправдальний вирок, тому зараз його переповнюють емоції.

"Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога – в пам'ять всім загиблим військовим. Я щасливий, вдячний. Мене переповнює океан емоцій. Я не вірив, чесно. Але диво трапляється. Непереможний лише той, хто не здається. Слава Україні!" – сказав Марків.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Віталій Марків підтвердив, що він після звільнення з тюрми перебирається до України. І продовжить службу в війську.

"Я хочу не лише захищати свою країну, а й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру. Моє майбутнє лише в Україні! Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій стяг", – сказав Марків.

Він додав, що в майбутньому планує приїздити до Італії.

"В Італії живуть мої рідні, тут українська діаспора, яка мене дуже підтримувала, і мою сім'ю, а без їхньої величезної підтримки було б неможливим звільнення", – сказав він.

"Італія дала мені можливість відчути європейськість, можливості демократичної країни. Хоча, звісно, якщо брати до уваги мою ситуацію, то ці три роки ув'язнення показали мені й інший бік... Однак Італія – це країна, яка дала мені освіту, дах над головою і показала, що таке життя у Європі. І засуджувати Італію через діяння окремих осіб я не буду. Це несправедливо", – сказав Марків.