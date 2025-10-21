1336-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:35 Угорщина не блокуватиме 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За словами міністра, Угорщині вдалося вилучити з цього пакету всі заходи, які б "суперечили національним інтересам" країни.

14:00 У Сенаті США відклали нові санкції проти Росії до зустрічі Трампа з Путіним, повідомив лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

13:25 Італія хоче долучитися до ініціативи PURL із закупівлі озброєння для України в американських виробників, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

12:50 Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року, повідомляється на сайті парламенту. Це вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні.

12:15 Для британської армії розроблять нові повноваження для збиття безпілотників, що загрожують військовим базам країни, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Сполучене Королівство також готове відправити свої війська в Україну, але не до лінії зіткнення.

11:40 Трамп під час зустрічі із Зеленським у Білому домі скаржився, що не отримав Нобелівської премії миру, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

11:05 Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині, повідомили в Укренерго. Без електропостачання залишилася значна частина регіону, в тому числі обласний центр.

Через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 воно було на 1,4% нижчим, ніж у цей же час вчора. Причина таких змін – встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України.

10:55 Постпреди країн Євросоюзу погодили проєкт ініціативи щодо надання "репараційного кредиту" Україні за рахунок заблокованих російських активів, пише Politico, в розпорядженні якого опинився проєкт висновків Ради ЄС з проханням до Єврокомісії підтримати пропозицію, підкріплену необхідною європейською солідарністю і спільним покриттям ризиків.

10:25 Вночі (з 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., 98 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ Криму, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (59%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 676 із 887 запущених по Україні БпЛА (разом – 76%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

1098,0% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

135,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши керовані авіабомби, внаслідок атаки постраждали дев'ятеро людей, пошкоджено щонайменше 15 будинків в Індустріальному районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

09:40 Російські війська вночі атакували Чернігівську область дронами та ракетами, зафіксовано два влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі 2 балістичні ракети.

09:35 Російські війська в ніч на вівторок атакували один із районів Херсонської області, постраждали три людини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Постраждалих немає.

09:25 Російські війська за добу здійснили 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула, дві постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:20 Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Лаврова, яка мала відбутися цього тижня, відклали з невідомих причин, що ставить під питання проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна, пише CNN.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Оріхів Запорізької області та Миколаївка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове. На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки. На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня, як повідомляється, завершилася тим, що Трамп підтримав перемир'я на нинішніх лініях фронту, а не вимоги президента Росії Путіна про передачу Україною Росії території Донецької області.

• Кремль прояснив свою позицію щодо переговорів після західних повідомлень про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз наголосити, що Росія залишається відданою вирішенню нібито «корінних причин» війни і не готова погодитися на припинення вогню.

• Кремль готує російський народ до повної перемоги в Україні за будь-яку ціну – це внутрішня політика, яка суперечить повідомленням про готовність Путіна піти на територіальні поступки.

• Кремль спирається на свою когнітивну війну, щоб зобразити російські війська як такі, що невпинно просуваються вперед, а перемогу Росії – як неминучу. Ця кампанія має на меті приховати реальність, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів за рахунок непропорційно високих людських втрат і що Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей силою в коротко- або середньостроковій перспективі.

• Російські чиновники також намагаються фальшиво зобразити поточні обмежені російські операції в Херсонському напрямку як початок нового великого російського наступу в цій області.

• Кремль намагається використати всі доступні інформаційні канали, щоб переконати США, Європу та Україну погодитися на вимоги Кремля, переконуючи їх, що перемога Росії в Україні є неминучою, хоча це далеко не так.

• Кремлівські чиновники намагаються представити Україну як перешкоду для миру, щоб затуманити те, як сам Путін перешкоджає цьому процесу, наполягаючи на тому, щоб Україна поступилася більшою територією, ніж та, яку зараз окупують російські війська.