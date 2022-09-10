Цвіт гібіска

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

5.

 

Цвів в садку болотяний гібіск

коропи в ставку й латаття біле

молодих лисиць тривожний писк –

уночі тут через гори бігли

 

радість відцвіла як пишний сад

старість поселилася в хатині

тут Ду Фу перебуває сам

носить хмиз й допомага дружині

 

в них холодні страви на обід

теплий чай – розмови про сусідів

інколи – вночі комети слід

інколи – ліхтарик їм присвітить

 

переважно – про насущний хліб

про війну – про варварів – про втрати

сім дощів пройшли по цій землі

сім спустошень принесли солдати

 

імператор зрікся чи утік

губернатор здався з гарнізоном

з кожним роком меншає утіх

з кожним днем – із кожним перездвоном

 

й крейдою окреслюється круг

гасне зір – в нирках каміння твердне

із сухого листя й  потерух

проростають вірші в чорне серце

 

ось злітають гуси з-над ріки

ось туман – ось  вісті зі столиці

і вогню плескаті язики

облизали суп із сочевиці

 

відцвіте гібіск – стемніє двір

і поет у вовнянім халаті

тінь чорнила хляпне на папір

і почне навпомацки писати

 

 

 

10.09.2022

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