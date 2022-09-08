197-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:46 Президент США Джо Байден схвалив постачання нової партії озброєнь Україні на 675 мільйонів доларів, повідомив міністр оборони Ллойд Остін перед початком п'ятої зустрічі "Рамштайн", де обговорюється довгострокова підтримка України в протидії Росії. До пакету увійдуть гаубиці калібру 105 міліметрів, високоточні ракети GMLRS і артилерійські боєприпаси Це двадцяте виділення військового обладнання адміністрацією Байдена зі складів США для України, починаючи з минулого серпня.

12:56 На американській військовій авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відкрилася зустріч Контактної групи з підтримки України. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку, що характер російської війни в Україні змінився, і партнери готуються до довгострокової підтримки українських ЗСУ. "Українські Збройні сили подали світу приклад своєю рішучістю захищатися… Ми хочемо посилити нашу підтримку України в довгостроковій перспективі. Йдеться про те, щоби ми весь наш військово-промисловий комплекс налаштували на те, аби забезпечити Україну засобами, які є необхідними на цьому важкому шляху. Ми хочемо наростити потужності та інновації", - сказав Остін, згідно з повідомленням "Укрінформу". "Наразі війна увійшла в новий переломний момент … ЗСУ почали контратаки на півдні, і ми хочемо допомогти їм відбити назад свою територію", - додав воєначальник. Остін повідомив, що США виділять Україні додаткової військової допомоги на 675 млн доларів.

12:33 Поліція Києва прокоментувала ранковий обшук у львівського волонтера Святослава Літинського. Силовики стверджують: "Правоохоронці встановили, що чоловіки з метою отримання прибутку, продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав та призначався для потреб ЗСУ. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наліпки громадських організацій". Обшуки буцімто пройшли у Києві, Київській області та Львові.

12:04 Продовжується наступ ЗСУ на Харківському напрямку, за непідтвердженими повідомленнями, але які заслуговують на довіру, ЗСУ вдалося оточити з півночі і півдня великий опорний пункт російських сил - місто Балаклію, і тепер їхні частини вийшли на оперативний простір, погрожуючи відрізати від постачання вже все російське угруповання, зосереджене під Ізюмом. Російське командування спішно підтягує підкріплення на небезпечні напрямки, але у своїх зведеннях рапортує лише про успіхи.

11:57 У Білорусі розпочались навчання збройних сил, присвячені "звільненню території, тимчасово захопленої противником". Як повідомляє придворна аґенція "Белта", навчання пройдуть у Брестській, Мінській та Вітебській областях, і триватимуть до 14 вересня.

11:44 Пентагон таємно надіслав Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, пише Bloomberg. В американських бюджетних документах щодо поповнення американських запасів Excaliburs вперше зазначається, що Пентагон постачав ці снаряди Україні. Відповідно до документів, міністерство оборони США витратить 92 мільйони доларів на закупівлю боєприпасів M982 Excalibur для поповнення запасів замість "переданих Україні на підтримку зусиль із протидії російській агресії". Кожен снаряд коштує від 98,7 до 106,4 тис. доларів.

Excaliburs — снаряди для 155-міліметрових гаубицях із супутниковим наведенням, які можуть вражати ціль із похибкою два метри при радіус дії 40,5 кілометрів. Доведена точність Excalibur "дозволяє вражати ціль першим пострілом, зменшуючи кількість необхідних пострілів і водночас зменшуючи супутні збитки", йдеться в документації армії США.

11:00 Бойовики із екстремістської організації "ДНР" повернули тіло загиблого британського волонтера Пола Урі. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, на тілі британця є сліди катувань, хоча бойовики завляли, що він помер через хронічні хвороби. "Відсутні частини тіла, численні порізи та сліди катувань... Я вже сьогодні можу казати про те, що смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться", - заявив Лубінець. Пол Урі помер у російській неволі півтора місяці тому.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. Україна, ймовірно, знищила військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські війська розгорнули після того, як був серйозно пошкоджено сусідній автомобільний міст.

Переправа через Дар'ївку є одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської військової присутності вздовж річки Дніпро. Систематичні точні удари України по вразливих пунктах пропуску, очевидно, продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу.

10:19 Унаслідок ранкового обстрілу Харкова в Індустріальному районі загинуло двоє людей, а п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. Зі слів міського голови Ігоря Терехова, росіяни влучили в Індустріальному районі по адміністративній будівлі. Дещо раніше Терехов поінформував, що росіяни завдали ракетних ударів по кількох районах міста. "Один [удар] у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо, по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі - влучення по одному з підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Терехов.

09:31 Російські судна продовжують експортувати нафтопродукти в Європу, попри те, що фізично їм заборонили заходити у порти Євросоюзу. У журналістському розслідуванні проєкту "Схеми" розповідається про те, що судна РФ вивозять сировину на Захід через схему, котра передбачає перекачування нафти з корабля на корабель біля берегів Румунії. Перша схема така, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу румунського берега, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу. У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія), перевантажуючи нафту чи нафтопродукти на інше судно. Російські танкери, задіяні у схемах, належать компанії бізнесмена Владіміра Лісіна, який очолив рейтинг найбагатших людей Росії у 2022 році.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 51 250 (+640) осіб, танків – 2112 (+15) од., бойових броньованих машин – 4557 (+37) од., артилерійських систем – 1126 (+32) од., РСЗВ – 305 (+5) од., засобів ППО – 159 (+3) од., літаків – 239 (+2) од., гелікоптерів – 210 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) од., автомобільної техніки – 3344 (+24) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 110 (+1) од., крилатих ракет – 214 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

61,8% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

26,3% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

55,7% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

39,8% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

27,4% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

19,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,6% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

11,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:09 Українські силовики у четвер вранці розпочали обшук в українського волонтера, громадського діяча, правозахисника Святослава Літинського. Про це Літинський повідомив у Facebook. "О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук. "Добрий день, Вам повістка. Відкрийте".– "Ось не повістка, а ухвала про обшук".

08:47 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території республіки білорусь. На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах, а саме: на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області; на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога; на Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля; на Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка; на Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського; на Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

08:30 Пані президентова Олена Зеленська відповіла британському музикантові, колишньому учаснику Pink Floyd Роджеру Вотерсу на його відкритого листа про потребу капітулювати перед Росією. "Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби – завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни – війна закінчиться. Роджере, вам варто просити миру в президента іншої країни", – написала Зеленська в Twitter. Напередодні Вотерс опублікував відкритого листа до пані президентової, в котрому ствердив, що Володимир Зеленський піддався войовничим націоналістам і радикалам, і заявив, що інтерес Росії на українські території є виправданим. Знаний проросійськими поглядами музикант закликав Зеленську вплинути на свого чоловіка.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вміло використовують розгортання сил Росії з району Ізюм–Харків, щоб повернути територію та загрожувати російським лініям комунікацій у цьому районі, що викликає деморалізовану відповідь російських мілблогерів.

• Президент Росії Володимир Путін намагався спростувати доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій АЕС.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічних вузлах РФ, зосередженню живої сили та техніки, транспортних мережах, пунктах управління в Херсонській області.

• Російські та українські джерела повідомляли про активні обстріли на півночі Херсонської області та на її заході вздовж межі з Миколаївською.

• Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута та на північний захід від Донецька.

• 6-7 вересня українські війська відвоювали 400 кв. км території на північний захід від Ізюму в рамках принагідного високоефективного контрнаступу на південному сході Харківської області.

• Російська окупаційна влада оголосила 4 листопада можливою датою проведення референдумів про анексію на окупованих територіях України.

07:00 Огляд ситуації на фронтах станом на 7 вересня від DeepState:

• На Харківщині – ситуація динамічна. На півночі області без змін, але на сході ЗСУ звільнили Байрак та Нову Гусарівку. Також із відкритих джерел фіксується суттєве просування наших сил по лінії Волохів Яр–Балаклія.

• Бахмутський відтинок – біля Соледара ворог не втрачає інтенсивності в атаках. Можлива втрата Кодеми.

• Авдіївський відтинок – ворог шукає слабкі місця біля Авдіївки і хоче прорватися в Первомайське, успіху не зафіксовано.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":