Петербурзькі депутати звинуватили Путіна в державній зраді.

Вони вимагають усунути його з посади за розв’язання війни з Україною, яка призвела до загибелі тисяч громадян Росії.

 

 

Рада муніципального утворення (МУ) «Смольнінське» у Петербурзі вирішила закликати депутатів Держдуми РФ висунути звинувачення у державній зраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб усунути його з посади. Про це повідомив інформаційний портал Republic.ru з покликом на слова депутата МУ «Смольнінське» Дмитра Палюги.

 

«Рішення [надіслати запити депутатам Держдуми] підтримала більшість присутніх депутатів [МУ „Смольнінське“]», — заявив Палюга, не уточнивши, скільки саме депутатів схвалили рішення.

 

Він також виклав тексти рішення та звернення, яке планується надіслати депутатам російської Держдуми. У ньому йдеться про те, що під час війни гинуть «молоді працездатні» громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння (хоча Путін називав однією з цілей вторгнення «демілітаризацію» країни).

 

«Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок спеціальної військової операції завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення у держзраді проти президента РФ для звільнення його з посади», – сказано в зверненні.

 

На думку авторів звернення, дії Володимира Путіна підпадають під 93 статтю Конституції РФ, згідно з якою президент може бути звільнений з посади на підставі висунутого Держдумою звинувачення в держзраді або інших тяжких злочинах.

08.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
196-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське військо вибило росіян із кількох поселень на Херсонщині та на Харківщині. Втім Генштаб наразі стримано коментує успіхи ЗСУ: "Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України".
07.09.22 | | Україна
195-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські вояки відбили спроби наступу російської армії у районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Надійшла інформація про звільнення нових поселень на Херсонщині – там росіяни намагаються атакувати втрачені позиції.
06.09.22 | | Україна
Ковідна ностальгія
Юрко ТИМЧУК
Вже не так безглуздо звучить фраза «коронавірус повертається – значить все не так зле».
05.09.22 | | Україна
Таємниця двійників
Кажуть, що кожен має свого двійника – людину, що подібна на нього як близнюк. Науковці проаналізували, що об’єднує такі кровно неспоріднені пари. Виявилося, вони подібні генетично.
05.09.22 | | Наука
Сила і Краса
Володимир Винниченко
Найперша редакція найпершого твору Володимира Винниченка – повісті, що майже відразу стала хрестоматійною.
05.09.22 | | Минуле
Про Винниченків літературний дебют
Богдан СТАСЮК
120 років від літературного дебюту найупізнаванішого українського письменника першої третини XX століття Володимира Винниченка
05.09.22 | | Минуле
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.