Петербурзькі депутати звинуватили Путіна в державній зраді.

Вони вимагають усунути його з посади за розв’язання війни з Україною, яка призвела до загибелі тисяч громадян Росії.

Рада муніципального утворення (МУ) «Смольнінське» у Петербурзі вирішила закликати депутатів Держдуми РФ висунути звинувачення у державній зраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб усунути його з посади. Про це повідомив інформаційний портал Republic.ru з покликом на слова депутата МУ «Смольнінське» Дмитра Палюги.

«Рішення [надіслати запити депутатам Держдуми] підтримала більшість присутніх депутатів [МУ „Смольнінське“]», — заявив Палюга, не уточнивши, скільки саме депутатів схвалили рішення.

Він також виклав тексти рішення та звернення, яке планується надіслати депутатам російської Держдуми. У ньому йдеться про те, що під час війни гинуть «молоді працездатні» громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння (хоча Путін називав однією з цілей вторгнення «демілітаризацію» країни).

«Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок спеціальної військової операції завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення у держзраді проти президента РФ для звільнення його з посади», – сказано в зверненні.

На думку авторів звернення, дії Володимира Путіна підпадають під 93 статтю Конституції РФ, згідно з якою президент може бути звільнений з посади на підставі висунутого Держдумою звинувачення в держзраді або інших тяжких злочинах.