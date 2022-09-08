Поліція обшукує помешкання відомих львівських волонтерів Літинського та Островського.

Нині вранці поліція провела обшуки у помешканнях відомих львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Виявилось, що вони обидва є фігурантами у кримінальному провадженні, відкритому київським управлінням Національної поліції України щодо "незаконного продажу гуманітарної допомоги", ввезення з закордону автомобілів для ЗСУ.

Як розповів Святослав Літинський, зараз він перебуває у Польщі, куди поїхав по ще одну автівку для Збройних Сил України. Про обшук у своєму помешканні він дізнався від дружини. Вранці у двері його квартири подзвонили і повідомили, що принесли повістку. Але коли дружина відчинила, то їй вручили ухвалу про обшук: "Близько 07:00 ранку подзвонили в двері. На запитання дружини хто там, відповіли, що прийшли вручати повістку. Дружина, звісно, відчинила двері, але виявилося, що немає ніякої повістки, а є ухвала суду про обшук". Під час обшуку дружині стало погано і її в передінфарктному стані забрала швидка допомога.

Приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні ще одного львівського волонтера Назарія Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.

Обоє кажуть, що, судячи з ухвали суду, обшук проводять у межах розслідування справи про продаж гуманітарної допомоги зі звинуваченням капелана з Одещини Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку, у продажі гуманітарної допомоги. Святослав Літинський припустив, що обшук пов’язаний із загальною кампанією проти волонтерів, які забезпечують постачання автомобілів для потреб ЗСУ:

«Таке враження, що поліція думає, що війна вже закінчилися, і тепер хоче посадити волонтерів на гачок чи просто посадити до в’язниці».

Ухвалу про проведення обшуку видала ще 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року. Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відомо, що слідчі розслідують «факти незаконного використання з метою отримання прибутку автотранспорту, який ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги групою з числа жителів м. Києва, Київської та Львівської областей».

Святослав Літинський ‒ відомий волонтер, від 2012 року через судові позови відстоює українську мову, якщо порушується чинне законодавство, був одним із кандидатів на мовного омбудсмена у 2020 році. Він був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, домігся від іноземних компаній маркування побутової та електронної техніки українською. Позивався проти тодішнього керівника МВС Арсена Авакова. Ще кілька справ, які стосуються мови, перебувають у судах. Активно й успішно через суд скасовував ухвали місцевих рад про регіональні мови, що викликало злобну реакцію МЗС Росії: "Особливою ретельністю в цьому відношенні [позбавлення російської мови статусу регіональної в різних частинах України] відзначився націоналістичний «активіст» Літінський. Серед його досягнень – позбавлення російської мови країни статусу регіональної також у Дніпропетровській та Донецькій областях. У серпні 2020 року цей список поповнила Одеса". На даний момент цей список значно більший. За "вагомий особистий внесок в утвердження та розбудову незалежної Української Держави, активну громадську позицію, відстоювання українських прав та свобод" нагороджений відзнакою міської ради Львова "Золотий лев"

Від початку війни Росії проти України з 2014 року Святослав Літинський допомагає військовослужбовцям Збройних Сил України. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, він активізував свою діяльність і почав привозити для бійців ЗСУ автомобілі з-за кордону. Про свою діяльність постійно звітує і публічно повідомляє, коли ввозить авто, ремонтує його і передає на фронт. Волонтерська група, в якій працює Святослав Літинський, ввезла на сьогодні, починаючи від 24 лютого, 250 автомобілів для ЗСУ.

За свою діяльність має подяки від 501 ОБ Морської піхоти та ВМС, 53 ОМБр, 87 ОАеМБ, 80 ОДШБр, 57 ОМПБр, Міністерства культури України, ПЦУ «За жертовність і любов до України», 24 ОШБ, Центр СО «А» СБУ, УСБУ у Львівській області, Львівської обласної військової адміністрації.

«Що ми робимо? Купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії», – писав Літинський три дні тому.

Святослав Літинський розповів, що до волонтерської групи щодня телефонували якісь люди з очевидно провокуючим проханням продати автомобіль:

«Надзвонюють і просять, щоб ми продали гуманітарну допомогу саме у Львові. Це спеціальна провокація, аналогічна, як в інших волонтерах. Кажуть, що дуже потрібний автомобіль у Львові. Моя відповідь завжди, що ми не продаємо машин, а можемо допомогти привезти з Польщі та Німеччини і там оплатимо й допоможемо привезти та поремонтувати, але за умови, що передають армії. Але вони готові чекати два-три тижні, щоб ми привезли. Це така провокація».

Він каже, що вже вклав понад 500 тисяч гривень власних коштів, і що "ця ситуація відбиває бажання від волонтерства, але нас не зупинять.

Коли суд обирав запобіжні заходи двом волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, Святослав Літинський не виключив, що така ситуація буде і в нього, з огляду на ставлення силовиків до волонтерів. В одному з інтерв'ю він сказав, що держава дуже ускладнює працю волонтерів: дії волонтерів по суті не є злочинами, бо не містять злого умислу, але можуть підпадати під ознаки злочину з боку податкової чи поліції, – і наголосив, що держава зі свого боку навпаки мала б ухвалити всі необхідні закони, подбати про юридичну порадню і максимально спростити процес ввозу машин для армії:

«Законодавець думає, що цю допомогу надав умовний дядько Сем із Америки, який передав безкоштовно, а тут хтось це продає. Насправді ж ні, бо на цей автомобіль зібрала гроші інша група осіб або людина, яка вирішила пришвидшити допомогу армії й дала свої гроші. І виходить, що ця людина відповідає критерію статті Кримінального кодексу і мала б сидіти від п’яти до семи років з повною конфіскацією майна, нажитого впродовж життя. Держава мала би дбати про волонтерів і армію. Я б охоче поспілкувався з людиною від держави, облради, СБУ, яка б порадила щось, аби підвищити ефективність роботи. Наше життя, державність базуються на тому, що зараз ми можемо допомогти. Якщо забрати цей "стовп" волонтерства, ймовірність втрати державності суттєво підвищується. Але замість того, щоби підтримати, пояснити, законодавчо допомогти, держава чомусь вибиває той "стовп". Не знаю, чи це відбувається централізовано, чи просто через захланність низових рядів, які звикли порушувати кримінальні справи, а потім отримувати "відкати", щоби закрити їх», – розповів у відеопроєкті «Тема тижня» Святослав Літинський.

Пізніше в інтерв'ю Андрію Дрозді Святослав Літинський прокоментував обшук:

Київська же поліція вже прозвітувала, "викрила шахрайську схему" і погрожує волонтерам 7 роками в’язниці.