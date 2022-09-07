Путін заявив, що Ліз Трасс обрано недемократичним чином.

На його переконання, британський народ був усунутий від процедури обрання прем’єр-міністерки.

Президент Росії Володимир Путін поставив під сумнів демократичність обрання Ліз Трасс на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії. Відповідна заява з критикою британської політичної системи пролунала в середу, сьомого вересня, на пресконференції у Владивостоці в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax.

«У Великій Британії функціонує далека від демократичних принципів процедура обрання глави держави (насправді главою держави є не прем’єр-міністр, а король/королева, – ред.) – вона відбувається в рамках партії, яка перемогла на попередніх парламентських виборах, народ Великої Британії не бере участі в даному випадку в зміні уряду. У даному випадку еліта там має свої установки. Ми знаємо позицію торі з цього питання, у тому числі щодо Росії», – сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста про очікування після призначення Ліз Трасс прем'єркою Об’єднаного Королівства.

Кремлівський лідер понарікав також на загалом негативну налаштованість британського політикуму щодо Росії. «Це їхня справа, як вибудовувати відносини з Російською Федерацією. Наша справа – захищати свої власні інтереси, і ми робитимемо це послідовно, нехай ніхто в цьому не сумнівається», – підкреслив Путін.

Нагадаємо, що у вівторок, шостого вересня, британська королева Елізабет II у замку Балморал призначила Ліз Трасс прем'єр-міністреркою та доручила їй сформувати новий уряд. Напередодні Трасс виграла вибори на посаду голови Консервативної партії, обійшовши свого конкурента, ексміністра фінансів Ріші Сунака.

Сьомого вересня нова британська прем'єрка здійснила свій перший міжнародний телефонат: провела перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що Київ може розраховувати на постійну допомогу Лондона.

Потім пані Трасс зателефонувала до президента США Джо Байдена. Вона підтвердила готовність поглиблювати співпрацю між двома країнами, зокрема щодо протидії Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.