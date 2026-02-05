Закінчується дія договору СНО-ІІІ про обмеження ядерних озброєнь.

Москва і Пекін закликає Вашінґтон пролонгувати документ, Трамп наразі не дав чіткої відповіді.

 

 

5 лютого 2026 року закінчується термін чинності російсько-американського Договору про стратегічні наступальні озброєння СНО-ІІІ, який американці називають START. Цей документ регулював два найбільші національні ядерні арсенали і був однією з головних міжнародних угод. Відтак Росію та США більше нічого не стримує від перегонів ядерних озброєнь.

 

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III) у 2010 році підписали тодішні президенти США й Росії – Барак Обама і Дмітрій Мєдвєдєв. У 2021 році він був пролонгований на п'ять років. Документ обмежував кількість носіїв ядерних боєголовок на рівні 800 одиниць (при цьому лише 700 з них можуть бути розгорнуті – тобто встановлені на платформах та готові до застосування), а боєзарядів – на рівні 1550 одиниць.

 

Договір також регламентував режим перевірок дотримання договору. Регулярні інспекції сприяли встановленню прозорості та довіри у відносинах між двома країнами в галузі ядерної зброї. Крім регулярних інспекцій та обміну даними, договір передбачав створення Двосторонньої консультативної комісії, яка збиралася двічі на рік. Співпраця двох країн з питання СНО не припинялася навіть на тлі кризи у відносинах Вашінґтона і Москви, яка стала наростати після 2014 року.

 

У жовтні 2025 року російський диктатор Володимир Путін публічно запропонував американському президентові Дональдові Трампу, аби Сполучені Штати й Росія добровільно ще протягом року дотримувалися обмежень, встановлених СНО-ІІІ. Однак пропозиція Путіна не передбачала інспекції. Трамп досі не дав відповіді на цю пропозицію й коментував тему закінчення терміну СНО досить стримано. «Закінчується – то закінчується. Укладемо кращу угоду», – сказав він у січні 2026 року в інтерв'ю New York Times .

 

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, у четвер, п’ятого лютого, Росія вчергове закликала США пролонгувати договір. «Дія угоди добігає кінця. Ми негативно ставимося до цього та висловлюємо жаль», – сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков під час пресконференції. Він розповів, що це питання порушувалося під час телефонної розмови між Путіним і Трампом.

 

Подовжити чинність договору або укласти новий закликав Сполучені Штати і Китай. «КНР закликає Сполучені Штати позитивно відреагувати, відповідально керуватися домовленостями про подальші дії за договором та якомога швидше відновити діалог про стратегічну стабільність з Росією. Цього також очікує вся міжнародна спільнота… Міжнародна спільнота загалом стурбована тим, що закінчення терміну дії договору матиме негативний вплив на міжнародну систему контролю над ядерними озброєннями та світовий ядерний порядок», – процитувала аґенція Reuters речника МЗС Китаю Ліня Цзяня.

 

Білий дім заявив цього тижня, що президент Дональд Трамп вирішить, як далі діяти щодо контролю над ядерними озброєннями, і він «уточнить це у згідно з власним графіком».

05.02.2026

