Кремль використовує Інтерпол для переслідування своїх опонентів за кордоном.

Для цього Москва надсилає до Міжнародній організації кримінальної поліції сфабриковані запити про арешт відповідних осіб.

Російська влада використовує членством РФ у Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) для переслідування своїх критиків за кордоном. Про це повідомила телерадіокомпанія BBC з покликом на журналістське розслідування. Як з’ясували журналісти-розслідувачі, Кремль подавав до Інтерполу запити про арешт своїх політичних опонентів, бізнесменів і журналістів за нібито скоєні ними злочини, а систему обміну повідомленнями цієї міжнародної організації використовував для відстеження людей за кордоном.

Інтерпол допомагає розшукувати по цілому світу осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів. Його так зване червоне повідомлення (Red Notice) надсилається всім 196 країнам-членам для пошуку та арешту підозрюваних осіб, а червоне розсилання (Red Diffusion) – лише окремим країнам.

Документи, отримані розслідувачами, свідчать, що за останнє десятиліття до Комісії з контролю за файлами Інтерполу (CCF) зі скаргами звернулися щонайменше 700 людей, яких розшукує Росія, і не менше 400 з них домоглися скасування червоних повідомлень або розсилок.

З повідомлень, якими обмінюються країни, розслідувачі дізналися, що російська влада використала цю систему для відстеження місцезнаходження своїх опонентів за кордном. Зокрема, одне з таких повідомлень стосується журналіста Армена Арамяна, якого 2022 року в Росії засудили за нібито «залучення неповнолітніх до протиправної діяльності» під час створення репортажів про протести на підтримку Олексія Навального у січні 2021 року. Арамян виїхав спершу до Вірменії, а потім до Німеччини. У повідомленні, надісланому правоохоронним органам обох країн, Росія, як зазначається, обійшла процес видачі червоного повідомлення та розсилки, запросивши «будь-яку корисну інформацію» про Арамяна та його місцезнаходження.

«Історично склалося так, що Росія є одним із головних зловживачів червоними повідомленнями. Постійний потік клієнтів, які потрапляють під російські червоні повідомлення і мають політичні зв'язки, часто є прихильниками України або жертвами корпоративного рейдерства», – розповів у інтерв'ю ВВС британський адвокат Бен Кіт (Ben Keith), який представляв інтереси людей, що подавали скарги на запити про арешт від російської влади.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Інтерпол запровадив додаткові перевірки, щоб запобігти будь-якому потенційному зловживанню його каналами з метою переслідування громадян російською владою. Утім це не завадило Кремлю використовувати організацію у своїх цілях.

Згідно з витоком, Інтерпол у відповідь на запит Москви надсилав російській владі, наприклад, подробиці пересувань соратниці Навального Любові Соболь і колишнього співробітника Федеральної служби охорони Гліба Каракулова, який втік з Росії. В одному зі звітів йдеться, що у 2024 році Росія намагалася розмістити червоні розсилки на суддів та прокурора Міжнародного кримінального суду – після видачі цією організацією ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.