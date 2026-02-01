Епштейн міг збирати для Путіна копромат на Трампа.

Як засвідчують опубліковані «файли Епштейна», скандальний американський фінансист неодноразово нахвалявся прямим доступом до шефа Кремля.

 

 

Засуджений за торгівлю людьми американський фінансист Джеффрі Епштейн скоріш за все працював на російські спецслужби, збираючи компрометуючі матеріали на впливових західних політиків і бізнесменів. Як засвідчують нещодавно опубліковані «файли Епштейна», він міг передавати Кремлю компромат і на Дональда Трампа, який Росія потім використовувала для тиску на чинного американського президента. Про це пише німецьке видання Bild.

 

Опубліковані «файли Епштейна» містять тисячі згадок, пов'язаних з Росією та її диктатором Володимиром Путіним. За даними газети Bild, Епштейн міг завозити жінок з Росії до США спеціяльно для того, що влаштовувати «медові пастки» для західних політиків, мільярдерів і представників королівських родин. Таким чином американський фінансист міг бути частиною масштабної спецоперації російських спецслужб.

 

У листуванні зі своїми друзями Епштейн навіть нахвалявся прямим доступом до завсідників Кремля. В одному з листів він запитував свого візаві, чи варто «підключити друга Путіна» для вирішення візового питання, а також згадував про нібито заплановані зустрічі з Путіним. У серпні 2011 року в листі бізнесменові з ОАЕ Султану Ахмеду бін Сулайєму Епштейн написав, що «Путін, можливо, приїде до США, я хотів би зустрітися з ним тут».

 

У звіті ФБР від 27 листопада 2017 року йдеться про зустріч аґентів із конфіденційним джерелом, яке розповіло, що «Епштейн був керуючим статками президента Володимира Путіна і надавав аналогічні послуги президенту Зімбабве Роберту Мугабе».

 

Аналіз усіх цих матеріалів дає підстави припускати, що Джеффрі Епштейн забезпечував Путіна компрометуючим матеріалом сексуального характері на Дональда Трампа. Не виключено, що шеф Кремля використовував цей матеріал для тиску на главу Білого дому. Цим можна, зокрема, пояснити незрозумілу поступливість Трампа в стосунках Путіним

Поширити
