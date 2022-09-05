Наступним британським прем’єром стане Ліз Трасс.

Переважна більшість членів консервативної партії проголосувала за те, щоб очільниця МЗС очолила торі.

Консервативна партія Великої Британії обрала міністерку закордонних справ Ліз Трас своєю новою лідеркою. Про це у понеділок, 5 вересня, повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву керівництва торі. За Ліз Трасс проголосувало 57,4% членів Консервативної партії, її конкурент, міністр фінансів Ріші Сунак здобув підтримку 42,6%.

Переможець на цих виборах, де голосують тільки члени партії, яка урядує на даний момент, автоматично стає очільником уряду країни. Формально Трасс обійме посаду прем'єрміністерки щойно після призначення королевою, яке очікується у вівторок, шостого вересня.

Ліз Трасс вважалася фавориткою на посаду прем'єра після демісії Бориса Джонсона, який оголосив у липні про звільнення з посади після неодноразових скандалів в уряді. Трасс стала четвертим представником Консервативної партії, який обійняв посаду глави уряду після виборів 2015 року і після референдуму про Brexit у 2016. Це третя жінка в історії Великої Британії на посаді прем'єрки після Марґарет Тетчер і Терези Мей.

Агітуючи за своє обрання, Трасс наголошувала, що на посаді прем'єрки вона продовжить безкомпромісно підтримувати Україну та протистояти Росії. Коментуючи ядерну загрозу з Росії на одному з передвиборчих брифінгів, вона навіть запевнила, що в разі потреби без вагань натисне на ядерну кнопку.



Окрім того у центрі виборчої кампанії була економічна політика. Ліз Трасс пообіцяла здійснити рішучі заходи у боротьбі з енергетичною кризою, допомогти британцям знизити їхні рахунки за електроенергію. За повідомленнями низки британських ЗМІ, розглядається питання щодо заморожування цін на енергоносії. Також Трасс пообіцяла масове зниження податків для підприємств та населення. Вона наголосила, що представить «протягом місяця» проєкт податкової реформи для подолання кризи.