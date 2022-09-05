Євро вже дешевший за долар.

На тлі енергетичної кризи курс єдиної європейської валюти впав до найнижчого рівня за останні 20 років

На тлі кризи довкола постачання газу в Європі курс єдиної європейської валюти впав до найнижчого рівня за останні 20 років. Зранку в понеділок, п’ятого вересня, євро подешевшав на 0,7 відсотка, за один євро на світових валютних біржах давали лише 0,9881 долара США. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Востаннє євро так коштував 2002-го, тобто в рік своєї появи у готівковій формі.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) встановив базову ставку євро на рівні 0,9993 долара США. Єдина європейська валюта поступово дешевшала протягом останнього року, а у червні стрімко впала в ціні й у середині липня зрівнялася з доларом. Експерти пов'язують це з наслідками війни в Україні та нестабільними постачаннями природного газу з Росії. Європейським споживачам тепер доведеться платити більше за імпортовані товари, водночас європейський експорт стане привабливішим на міжнародних ринках.

Європейський центральний банк уже підвищив ставки за кредитами і планує робити це й надалі, аби стримати інфляцію. При цьому Федеральна резервна система США (ФРС) вживає аналогічних заходів набагато швидше, що сприяє зміцненню долара.