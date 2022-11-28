Зимова зупинка великого адронного колайдера відбулася завчасно.

Це зроблено з мотивів заощадження електроенергії на тлі енергетичної кризи в Європі.

 

 

Європейський центр ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN) розпочав 28 листопада процедуру щорічної технічної зупинки Великого адронного колайдера (Large Hadron Collider – LHC). Зупинка відбувається раніше запланованого терміну. Про це повідомив німецький науково-інформаційний портал Golem.de.

 

Ще у вересні CERN повідомив, що роботу колайдера зупинять на два тижні раніше від планового терміну «у світлі поточної ґлобальної кризи енергопостачання». Спочатку планову зупинку LHC збиралися провести у грудні. Процедуру технічної зупинки колайдера погодили з постачальником електроенергії – французькою компанією Electricite de France. Саме ця компанія й попросила про дочасну зупинку колайдера з огляду на енергетичні проблеми в Європі.

 

У CERN також розповіли, що 2023 року експлуатацію комплексу буде скорочено на 20%. У Центрі зазначали, що цей захід, як і зупинка LHC, дозволить значно скоротити енерговитрати.

 

Колайдер планово відключають принаймні щорічно. LHC зазвичай працює з травня до грудня, тобто переважно поза опалювальним періодом, щоб не створювати надмірних навантажень на мережу енергопостачання. У цей час реалізовуються дуже щільні графіки проведення дослідів. У вересні в CERN повідомили, що розробляється план відімкнення деяких прискорювачів частинок під час пікових навантажень на енергомережу.

 

«Якщо ціни на електроенергію залишаться високими в довгостроковій перспективі, це може означати, що нам доведеться скоротити програму досліджень або розтягнути її в часі»,  розповів один із керівників досліджень Йоахім Мніх (Joachim Mnich). Він зазначив, що розглядаються шляхи, де ще можна заощадити електроенергію. Серед іншого, новий житловий масив незабаром буде опалюватися відхідним теплом від споживаної енергії LHC. Окрім того, з кінця 2023 року будівлі CERN будуть забезпечуватися відпрацьованим теплом з нового центру обробки даних.

 

CERN розташовано на франко-швейцарському кордоні. Це один із найбільших споживачів електроенергії у Франції. На піку Центр споживає близько 200 МВт, що на третину більше, ніж у найближчому місті – швейцарській Женеві.

28.11.2022

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