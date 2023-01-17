Німецька поліція затримала Ґрету Тунберґ.

Юна екоактивістка протестувала проти розширення вугільного кар'єру в Північному Райні-Вестфалії.

 

 

Поліція Німеччини затримала відому шведську екоактивістку Ґрету Тунберґ, яка брала участь в акції протесту проти розширення вугільного кар'єру у містечку Люцерат, що в Північному Райні-Вестфалії. Про це повідомила газета Die Welt. Німецька енергетична компанія RWE планує знести будинки у цьому населеному пункті, щоб розширити вугільний кар'єр Ґарцвайлер (Garzweiler).

 

Тунберґ було затримано разом з іншими демонстрантами, які намагалися продертися до місця вуглевидобування. За даними поліціянтів, один із учасників акції навіть стрибнув у вугільний кар'єр.

 

Як згодом повідомили представники німецької поліції, Ґрету Тунберґ не заарештовували, а лише затримали для перевірки посвідчення особи. Вони пообіцяли згодом її відпустити. У поліції також пояснили, що решту затриманих учасників акції протесту також буде звільнено без висунення звинувачень після з'ясування їхніх особистостей.

 

На родовищі Ґарцвайлер, у районі Люцерату щорічно видобувається 25 млн тонн лігніту – одного з різновидів бурого вугілля з великим вмістом води. Це містечко вже давно полишили місцеві мешканці. Нині ним цілковито володіє енергетична компанія RWE. У фірмі стверджують, що знести будинки необхідно якнайшвидше, оскільки вугілля, яке залягає під цим колишнім населеним пунктом, необхідне вже цієї зими.

 

На думку екологічних активістів, використання вугілля суперечить обіцянкам німецького уряду щодо переходу на екологічні технології. Влада Німеччини оголосила, що країна повністю відмовиться від використання вугілля до 2030 року. Проте актуальна енергетична криза змусила терміново переглянути плани щодо викопних енергоносіїв.

 

17.01.2023

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