Великий адронний колайдер можуть зупинити через енергетичну кризу в Європі.

Це є зайвим свідченням перетворення Москвою залежності Європи від російських енергоносіїв на зброю економічної війни.

Європейський центр ядерних досліджень (The European Organization for Nuclear Research – CERN) розробляє план відімкнення деяких прискорювачів частинок під час пікових навантажень на енергомережу. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на слова голови енергетичного підрозділу CERN Сержа Клоде (Serge Claudet).

За його словами, ЦЕРН також розглядає можливість у разі потреби зупинити роботу Великого адронного колайдера (ВАК), найбільшого у світі прискорювача частинок вартістю 4,4 мільярда доларів. ВАК — один із восьми прискорювачів ЦЕРН.

«Нас справді непокоїть стабільність енергосистеми, оскільки ми робимо все можливе, аби запобігти вимкненню електрики в нашому реґіоні», — розповів Серж Клоде. Він пояснив, що CERN прагне підтримувати роботу ВАК, аби уникнути раптової зупинки, яка може вивести колайдер із ладу.

CERN, розташований на франко-швейцарському кордоні, він є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції. На піку енергетичної активності центр споживає близько 200 МВт, що на третину більше, ніж найближче місто – Женева у Швейцарії.

Як зазначає видання, описана ситуація «демонструє далекосяжні наслідки кроків Москви, спрямованих на перетворення залежності Європи від російських енергоносіїв на зброю економічної війни». Надзвичайні заходи в CERN почали розглядати після того, як у п’ятницю, другого вересня, російський енергетичний велетень «Газпром» заявив, що на невизначений термін припинить постачання природного газу через газогін «Північний потік».

Серж Клоде повідомив, що вчені ведуть перемовини з постачальником електроенергії, французькою компанією EDF, щоб центр за добу попереджали про те, що потрібно скоротити споживання електроенергії. CERN планує відмикати інші прискорювачі, окрім ВАК, щоб знизити споживання електроенергії на 25%.