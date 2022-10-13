Франція почала експортувати газ до Німеччини.

ФРН натомість експортуватиме електроенергію французам.

Франція на тлі енергетичної кризи розпочала з шостої години ранку четверга, 13 жовтня, постачання газу до Німеччини. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на інформацію газового оператора GRTGaz у Парижі. Французький газ поставляється через єдиний вузловий пункт між двома країнами біля населеного пункту Нідерґайльбах у федеральній землі Саар. Натомість Франція імпортує електроенергію з Німеччини

«У новій ситуації у сфері енергетики, викликаної війною в Україні, Франція виявляє солідарність з німецьким сусідом, безпосередньо постачаючи йому газ», – йдеться у повідомленні GRTGaz. На першому етапі Німеччина щодобово отримуватиме з Франції 31 гігават/год газу. Максимально можливі поставки становитимуть 100 гігават/год на добу.

Оскільки єдина магістраль між країнами первісно була призначена для постачання газу з Німеччини до Франції, а не навпаки, то довелося запускати газогін у реверсному режимі.

На початку вересня цього року президент Франції Емманюель Макрон і бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про взаємні постачання енергоресурсів на майбутню зиму. Тож Франція, атомні електростанції якої нині знизили продуктивність, натомість отримуватиме з Німеччини електроенергію, щоб благополучно пережити критичні зимові місяці. У Франції через техобслуговування зараз працюють лише 30 із 56 АЕС. Найближчими тижнями до мережі мають бути під’єднані 40, а в січні – 46 атомних електростанцій. У той же час ці плани, оголошені Макроном, можуть бути зірвані через страйки персоналу АЕС, які вже почалися.