Курс рубля стрімко падає щодо світових валют.

Це пов’язано з дефіцитом держбюджету РФ та західними санкціями.

Курси євро та долара щодо російського рубля стрімко зростають на Московській біржі. Як повідомляє інформаційне агентство Interfax, єдина європейська валюта подолала психологічний бар’єр у 90 рублів, долар – у 80 рублів. Це сталося вперше за останній рік.

У п'ятницю, сьомого квітня, курс євро сягнув 91,02 рубля, що на 1,87 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Долар США коштував 83,22 рубля, подорожчавши на 1,85 рубля. Таким чином вартість бівалютного кошика ($0,55 та EUR0,45) зросла на 1,86 рубля – до 86,73 рубля.

Нинішнє падіння курсу рубля аналітики пов'язують із закінченням податкового періоду. Великі експортери міняли валюту на рублі для того, щоб зробити виплати до бюджету. Серед інших причин послаблення рубля — зростання імпорту при зниженні обсягу експорту, зниження Мінфіном РФ продажів валюти на тлі зростання нафтових котирувань та спекулятивний попит на валюту через відплив капіталу з Росії. На падіння рубля впливає зростання кількості угод із продажу бізнесу іноземних компаній у Росії, оскільки покупцям потрібна валюта, щоб закрити їх.

«Рубль оновив мінімуми 12 місяців і спадає далі. До тиску фундаментальних чинників додалися і ринкові емоції, які штовхають до ослаблення. І це попри профіцит торговельного балансу Росії, який підтримував позиції рубля», – розповів старший трейдер банку «Альфа-Капитал» Владіслав Сілаєв.

Також на рубль нівроку тисне дефіцит бюджету РФ. У січні-лютому 2023 року, за попередніми даними Мінфіну, він становив 2,581 трлн рублів, або майже 90 відсотків від запланованої цифри 2,925 трлн рублів за рік. Проблеми, за даними аналітиків, пов'язані із падінням доходів від продажу нафти та газу. За попередніми розрахунками міністерства вони скоротилися майже наполовину. Скорочення експорту газу зумовлене як економічними санкціями, запровадженими проти Росії країнами Євроунії, так і відмовою самої Росії постачати енергоносії «недружнім» країнам та зупинкою газогону «Північний потік».