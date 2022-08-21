179-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:46 Вночі росіяни знову обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

На Нікополь росіяни направили 25 снарядів зі ствольної артилерії, жертв нема, сильна пожежа на підприємстві знищила обладнання, понівечена школа, один будинок зруйновано, два десятки пошкоджено.

Марганецьку громаду окупанти тричі обстрілювали зі ствольної артилерії та "Градів", жертв немає.

По Мирівській громаді – 10 пострілів зі ствольної артилерії, зруйновано п'ять будинків.

У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади, без жертв і руйнувань.

10:40 Вночі російські війська знову ракетами С-300 обстріляли Миколаїв, влучивши у промислову забудову, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.

10:36 Біля третьої години ночі три крилаті ракети вдарили по території одного з аграрних підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище, постраждалих немає; ще дві крилаті ракети типу "Калібр" зенітний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив над морем, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

10:31 У Кропивницькому знайдено з підозрою на суїцид пострілом в голову начальника обласного управління СБУ Олександра Наконечного, повідомив депутат райради Андрій Лаврусь. У Головному управлінні Служби безпеки України та Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель начальника УСБУ Наконечного.

10:06 Вчора ввечері у Підмосков'ї вибухнув джип, в якому загинула журналістка-пропагандистка RT та "Царьграда" Дар'я Дугіна, донька ідеолога "русского мира" Алєксандра Дугіна. Вони обоє були присутні на патріотичному фестивалі "Традиція" – передбачалося, що поїдуть разом, але батько сів у іншу машину.

09:55 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 45 200 (+300) осіб, танків – 1912 (+5) од., бойових броньованих машин – 4224 (+12) од., артилерійських систем – 1028 (+10) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засобів ППО – 141 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 197 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) од., автомобільної техніки – 3143 (+6) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+2) од., крилатих ракет – 190 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

24,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

52,4% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

33,4% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

10,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни. На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи. На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне , успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка . Зазнав втрат та відступив. На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка , успіху не мав. На Бахмутському напрямку обстрілював позицій наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар. Вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве , успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк . На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне. Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка , бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки. Задіяв авіацію неподалік Новомихайлівки та Павлівки. На Запорізькому напрямку здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” у районі Запоріжжя. На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА. На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне , бойові дії тривають. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три ворожих носії крилатих ракет морського базування.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська окупаційна влада в Криму повідомила про чергову атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі та, очевидно, розглядає можливість посилення безпеки на півострові.

• Російські війська вели безуспішні штурми на східному напрямку.

• Російські війська здійснили обмежені невдалі штурми на північ від Харкова.

• Російські сили не змогли просунутися після кількох штурмів на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по складах боєприпасів і позиціях РФ у Херсонській та Запорізькій областях.

• Російські та проміжні сили продовжують мобілізаційні зусилля, включаючи примусову мобілізацію на окупованих територіях і рекламні кампанії.

• Російська окупаційна влада продовжувала примушувати громадян до співпраці з окупаційними адміністраціями.

• Умови на окупованих територіях продовжували погіршуватися, що свідчить про неефективне управління.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України, підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується. Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. Дев’ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат. За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу «Калібр». Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню. Нашою авіацією нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Вороже військо зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату «Гіацинт-С», на 2 ворожих танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр» та два вдк.

02:59 Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик присвятив свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа Україні та воїнам. "Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, ЗСУ, всім, хто захищає мою країну, всій Україні", – сказав Усик. Поєдинок завершився перемогою представника України роздільним рішенням суддів – 113-115, 115-113, 116-112. Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBF і IBO, а також виборов пасок за версією The Ring.