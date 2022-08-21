Внаслідок бомбового замаху загинула кремлівська пропагандистка Дар'я Дуґіна.

Ймовірно бомба в авті призначалася її батькові – ідеологові російського фашизму Олександрові Дуґіну.

 

 

У Підмосков'ї від бомбового замаху загинула Дар'я Дуґіна – донька праворадикального філософа та ідеолога «руского міра» Олександра Дуґіна. Слідчий комітет Росії порушив справу за фактом вбивства, скоєного суспільно небезпечним способом. Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ».

 

Відомо, що в суботу ввечері, 20 серпня, Олександр Дуґін та його донька Дар'я були присутні на патріотичному фестивалі «Традиция», який проходить за підтримки путінського Фонду культурних ініціатив і  Міністерства культури та туризму Московської області. Після закінчення заходу батько та донька Дуґіни передбачали виїхати разом, але врешті-решт вирушили у різних автомобілях.

 

Інцидент стався на Можайському шосе. За словами очевидців, автомобіль вибухнув під час руху. Дар'я Дуґіна перебувала за кермом машини, вона загинула на місці.

 

Олександр Дуґін – один із ідеологів російського фашизму, він виступав за введення російських військ в Україну, окупації практично всієї її території та безжального винищення української нації. Вважається, що ідеї Дуґіна впливали й продовжують впливати на політику Кремля.

 

Дар'я Дуґіна цілковито поділяла ідеї батька. Вона вела Telegram-канал «Platonova|Z», в якому критикувала західну політику та виступала на підтримку російського вторгнення в Україну. Дуґіна також працювала політичним оглядачем «Міжнародного євразійського руху», започаткованого її батьком. Вона неодноразово відвідувала з пропагандистською метою окуповані Росією українські території.

 

У березні проти Дуґіної запровадили санкції США. На початку липня вона потрапила до списку санкцій Великої Британії. У повідомленні британського МЗС говорилося, що Дуґіна є «частим та відомим автором дезінформації щодо України на різних онлайн-платформах». Британська влада вважала, що Дуґіна «підтримувала і просувала політику чи дії, які дестабілізують Україну, підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності».

21.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22 | | Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22 | | У світі
Нетутешня життєва проза Мар’яна Нищука
Іван ЛУЧУК
Народна назва «Гуцул-експрес» закріпилася за потягом «Львів – Чернівці», що через ніч їде з пункту відправлення до кінцевої станції. Дещо натуралістичний опис розмаїтих ситуацій та їхніх фігурантів загалом не залишає байдужим. Якщо читачі взагалі не байдужі.
19.08.22 | | Штука
177-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти ведуть штурмові дії на Авдіївському напрямку (біля Лозове – Первомайське), а також на підступах у бік Слов'янська. Активні бої йдуть довкола Бахмута (на напрямку Покровське – Бахмутське) і на західному передмісті Донецька.
19.08.22 | | Україна
Коли Росія звернула не туди?
Володимир В'ятрович
Ми будуємо свою державу на фундаменті свободи, яка є базовим елементом нашого менталітету. Натомість Росія знову стає осердям світу несвободи на планеті
18.08.22 | | Україна
«Неймовірна. Ода до радості» − байопік, перероблений на роман
Роксана Харчук
Роман написано вправною рукою, з його сторінок постає образ романтичної, закоханої у життя юнки, неофітки українства, що цікавиться літературою й сама пише вірші, запровадниці мод і стилю, нарешті жінки, яку поглинає політика, фемінізм і націоналізм не як ідеологія, а як духовний чин.
18.08.22 | | Штука
176-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели шість наступів на Бахмутському напрямку, а також три на інших – Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському. На жодному з напрямків загарбники не досягли позитивних результатів та з втратами відійшли.
18.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.