Внаслідок бомбового замаху загинула кремлівська пропагандистка Дар'я Дуґіна.

Ймовірно бомба в авті призначалася її батькові – ідеологові російського фашизму Олександрові Дуґіну.

У Підмосков'ї від бомбового замаху загинула Дар'я Дуґіна – донька праворадикального філософа та ідеолога «руского міра» Олександра Дуґіна. Слідчий комітет Росії порушив справу за фактом вбивства, скоєного суспільно небезпечним способом. Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ».

Відомо, що в суботу ввечері, 20 серпня, Олександр Дуґін та його донька Дар'я були присутні на патріотичному фестивалі «Традиция», який проходить за підтримки путінського Фонду культурних ініціатив і Міністерства культури та туризму Московської області. Після закінчення заходу батько та донька Дуґіни передбачали виїхати разом, але врешті-решт вирушили у різних автомобілях.

Інцидент стався на Можайському шосе. За словами очевидців, автомобіль вибухнув під час руху. Дар'я Дуґіна перебувала за кермом машини, вона загинула на місці.

Олександр Дуґін – один із ідеологів російського фашизму, він виступав за введення російських військ в Україну, окупації практично всієї її території та безжального винищення української нації. Вважається, що ідеї Дуґіна впливали й продовжують впливати на політику Кремля.

Дар'я Дуґіна цілковито поділяла ідеї батька. Вона вела Telegram-канал «Platonova|Z», в якому критикувала західну політику та виступала на підтримку російського вторгнення в Україну. Дуґіна також працювала політичним оглядачем «Міжнародного євразійського руху», започаткованого її батьком. Вона неодноразово відвідувала з пропагандистською метою окуповані Росією українські території.

У березні проти Дуґіної запровадили санкції США. На початку липня вона потрапила до списку санкцій Великої Британії. У повідомленні британського МЗС говорилося, що Дуґіна є «частим та відомим автором дезінформації щодо України на різних онлайн-платформах». Британська влада вважала, що Дуґіна «підтримувала і просувала політику чи дії, які дестабілізують Україну, підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності».