175-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:51 Керівниця прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк прокоментувала втечу російського командування із Херсона: "Скоріш за все, це означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже лячно за свої перспективи. І усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужній і невідворотній", - сказала Гуменюк в етері національного телемаратону.

11:17 Сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя; там розміщена комендатура окупантів. Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України", - написав він.

10:33 Через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України: "Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну дедалі зменшується, щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян. Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану."

10:27 Турецьке агентство оборонних закупівель спростувало московську заяву стосовно підписання другої угоди про закупівлю Туреччиною зенітних ракетних комплексів С-400.

09:52 З початку війни з Україною з Росії виїхало 20,5 тис. євреїв, повідомляє BBC, виходячи з даних ізраїльської Єврейської агенції "Сохнут", кожен восьмий з тих, що на той час жили в Росії. З Росії виїхав головний рабин Москви, що був на цій посаді майже 30 років.

09:42 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 44 100 (+200) осіб, танків – 1886 (+6) од., бойових броньованих машин – 4162 (+10) од., артилерійських систем – 993 (+4) од., РСЗВ – 263 (+0) од., засобів ППО – 136 (+0) од., літаків – 233 (+0) од., гелікоптерів – 196 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) од., автомобільної техніки – 3054 (+5) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 93 (+1) од., крилатих ракет – 190 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

55,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

24,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

50,9% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

32,2% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

9,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:32 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

16 серпня 2022 року як російські, так і українські офіційні особи визнали, що біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, а також, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція. Російські медіа повідомили також, що з району Гвардійського авіабази в центрі Криму піднімається дим.

Джанкой і Гвардійське є базою для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України.

Причина цих інцидентів і масштаб втрат поки що не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде дедалі більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як базовий тиловий район для окупації.

08:11 Росіяни атакували ракетами Одеську область, Вибухи спричинили руйнування та пожежі базі відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.

07:51 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З території республіки білорусь, російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об’єктах на території Житомирської області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ. На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку, із танків та артилерії різних типів, обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка. Завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України. Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів. Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська здійснили наземні атаки на східному напрямку, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.

• Російські війська ведуть наступальні дії в районі Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

• Російські війська вели безуспішні наступальні дії на півночі та північному заході Херсонської області.

• В Міноборони РФ – можливо створюючи інформаційні умови для подальшого обстрілу Нікополя або власних провокацій – заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС,

• Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються до Херсонської області для патрулювання російських військових-дезертирів.

• Російські війська важко рекрутують солдатів навіть для безпечної, престижної роботи.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак. Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами дев’ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу «повітря - повітря» по нашому літаку. Наших втрат не допущено. По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню «Смерч». Без людських втрат. Нашою авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки. Вдень був обстріляний Нікополь. Знов з використанням реактивної системи залпового вогню «Град» та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа. Поранено двох цивільних осіб. Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 «Калібрами». Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.

00:07 Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих територій сторонитися об'єктів військової інфраструктури росіян. "Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, «головотяпство». Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", – заапелював Зеленський.