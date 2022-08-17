До Львова прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Завтра, 18 серпня, він має провести тут зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським і главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це сьогодні о 17:00 повідомив офіс речника ООН.

«Генеральний секретар відвідає Львів на запрошення Президента України Володимира Зеленського для участі у тристоронній зустрічі, у якій також візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган», – повідомив раніше представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За словами Стефана Дюжарріка, головною темою візиту генсека ООН до України стане реалізація угод щодо експорту продовольства; також очікується, що буде порушено теми ситуації навколо Запорізької АЕС та обстрілу СІЗО в Оленівці. Ймовірно, йтиметься також про пошук політичного вирішення війни з росією.

На 19 серпня запланований візит Антоніу Гутерреша в Одесу, звідки відновили експорт зерна за угодою за посередництва ООН. А у суботу Генеральний секретар ООН відвідає Спільний координаційний центр у Стамбулі, до складу якого входять представники росії, України, Туреччини та ООН, які контролюють чорноморський експорт українського зерна та добрив.