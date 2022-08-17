Росія досі відмовляється забирати у німців турбіну для «Північного потоку».

Водночас Москва обґрунтовує відсутністю турбіни зменшення подачі газу до Німеччини.

Газова турбіна для російського газогону «Північний потік-1» готова до використання, але, як і раніше, перебуває в опечатаному стані в німецькому місті Мюльгаймі-ан-дер-Рур. Про це в середу, 17 серпня, повідомило видання німецьке видання TZ з покликом на слова представника компанії Siemens Energy в Мюнхені.

За твердженням джерела, наразі жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із Росією не видно. «Росія продовжує чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну передбачається переправити до Росії вантажівкою, тому покликання на нинішній низький рівень води, що нібито перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі», – зазначив представник компанії.

Нагадаємо, що російський державний концерн «Газпром» у червні скоротив постачання газу до Німеччини «Північним потоком-1», покликаючись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді і з середини липня перебуває в Німеччині, чекаючи на відправку до Росії. «Газпром» скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт. Siemens Energy відкидає ці претензії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час візиту до Мюльгайма два тижні тому, заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок, порушуючи контракт. За словами Шольца, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті доставлена до ​​Росії.