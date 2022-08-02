Вбито лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі.

Ліквідація терориста відбулася під час контртерористичної операції США в Афганістані.

 

 

Лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі ліквідували під час контртерористичної операції в Афганістані. Цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден у понеділок, першого серпня, у Білому домі. Він зазначив, що розвідувальна спільнота США виявила Аймана аз-Завахірі на початку 2022 року, минулого тижня президент схвалив контртерористичну операцію, яку провели 31 липня.

 

 «Він залишив за собою слід убивств і насильства щодо американських громадян, американських військовослужбовців, американських дипломатів та американських інтересів... Тепер правосуддя відбулося, і цього лідера терористів більше немає», – процитувала Байдена інформаційна аґенція Reuters.

 

Айман аз-Завахірі став лідером «Аль-Каїди» після ліквідації Осами бін Ладена у 2011 році. Його нарівні з бін Ладеном вважають одним із організаторів серії терактів, що сталися 11 вересня 2001 року.

 

Лідер «Аль-Каїди» загинув внаслідок точного удару безпілотника Центрального розвідувального управління по будинку в центрі Кабулу, де аз-Завахірі жив зі своєю родиною.  Коли терорст вийшов на балкон свого будинку в Кабулі в неділю зранку, 31 серпня, він і був уражений ракетами «пекельного вогню» з американського безпілотника. Байден запевнив, що під час удару ніхто з родичів аз-Завахірі чи мирних мешканців Кабула не загинув.

 

«Завдяки завзятості розвідки операція завершилася успішно. Незалежно від того, скільки часу це займе, незалежно від того, де ви ховаєтеся, якщо ви є загрозою для нашого народу, Сполучені Штати знайдуть вас і нейтралізують», – заявив американський президент.

 

Тим часом інформаційна аґенція Associated Press з покликом на анонімне високопоставлене джерело стверджує, що аз-Завахірі вбили в будинку помічника Сіраджуддіна Хаккані – польового командира руху «Талібан», який зараз очолює МВС Афганістану. Джерело додало, що наземна група ЦРУ та повітряна розвідка, проведена після удару безпілотника, підтвердили смерть аз-Завахірі.

 

Нагадаємо, що ще раніше держсекретар США Ентоні Блінкен звинувачував «Талібан» у тому, що рух укривав у Кабулі лідера «Аль-Каїди». А це було грубим порушенням угод, досягнутих у Досі. Згідно з цими домовленостями, таліби гарантували, що Афганістан не співпрацюватиме з терористами.

02.08.2022

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