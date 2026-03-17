Внаслідок ракетного удару по шпиталю в Кабулі загинули 400 осіб.

Афганська влада звинувачує в трагедії Пакисан, Ісламабад свою провину заперечує.



Щонайменше 400 людей загинули внаслідок авіаудару Пакистану по державній лікарні Омід у Кабулі, де наркозалежні проходять реабілітацію. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив телеканал CNN з покликом на заяву речник афганського уряду Талібану Хамдулли Фітрата. Місцеві телеканали опублікували відеозаписи, де можна побачити, як з-під завалів зруйнованої будівлі виносять тіла загиблих,.

Удару було завдано у понеділок ввечері, 16 березня. «Значні частини лікарні зруйновані, і є побоювання щодо великих жертв. На жаль, кількість загиблих наразі сягнула 400, ще близько 250 осіб отримали поранення», – написав Хамдулла Фітрат у дописі на латформі X.

Пакистанська влада відкидає звинувачення в атаці як «хибні та брехливі». Ісламабад стверджує, що його удари «точно спрямовані на військові об'єкти та інфраструктуру підтримки терористів і не стосувалися цивільних об'єктів».

Як зауважили міжнародні оглядачі, авіаудар стався через кілька годин після того, як Китай заявив про свою готовність продовжувати зусилля щодо послаблення напруженості між ісламськими країнами Південної Азії. Пекін закликав Кабул й Ісламабад уникати розширення війни та повернутися за стіл перемовин.

Конфлікт, що розпочався наприкінці лютого, став наймасштабнішим за всю історію взаємин між двома сусіднім державами, які мають спільний кордон протяжністю 2600 км. Він спочатку затих на тлі спроб деяких країн, включно з Китаєм, виступити посередниками та припинити бойові дії, а потім знову спалахнув. За твердженням експертів, цьому, зокрема посприяла й ескалація в реґіоні після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану.