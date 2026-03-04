Білий дім заохочує іранських курдів до постання.

ЦРУ передає курдам необхідне озброєння та домовляється про спільні дії проти режиму аятол.

ЦРУ працює над озброєнням опозиційних курдських сил в Ірані, щоб вони могли підняти повстання проти режиму аятол всередині країни. Про це повідомляє телеканал CNN із покликом на кілька джерел, знайомих з цим планом.

За словами одного зі співрозмовників телеканалу, ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили вступили в бій з іранськими силами безпеки і таким чином відтягнули їх, щоб беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на протести.

Інший американський чиновник заявив, що курди можуть допомогти посіяти хаос у регіоні та максимально розтягнути військові ресурси іранського режиму. Ще одна ідея полягає в тому, щоб курди захопили й утримували територію у північній частині Ірану, що створило б буферну зону для Ізраїлю.

Іранські курдські збройні угруповання диспонують тисячами бійців, які дислоковані вздовж іраксько-іранського прикордоння, переважно в Іракському Курдистані. Кілька угруповань з початку військової операції США та Ізраїлю опублікували заяви, натякаючи на готовності до дій та закликаючи іранські збройні сили до дезертирства. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану вже атакував позиції курдів. У вівторок, третього березня, представники КВІР заявили, що завдали ударів по курдських силах десятками безпілотників.

Також стало відомо, що напередодні Дональд Трамп розмовляв з президентом Демократичної партії Курдистану Ірану Мустафою Хіджрі.

Як зауважує CNN, будь-яка спроба озброїти курдів в Ірані потребуватитиме підтримки з боку іракських курдів, щоб вони дозволили транзит зброї та використання Іракського Курдистану як плацдарму. Тож Трамп зателефонував також лідерам іракських курдів, щоб обговорити евентуальну військову операцію США в Ірані та те, як США та курди можуть співпрацювати в міру просування місії, повідомили два американські чиновники та третє джерело, знайоме з розмовами.

Білий дім очікує, що курди в Ірані візьмуть участь в операції найближчими днями. «Ми віримо, що зараз у нас є великий шанс», – зазначив співрозмовник CNN, додавши, що ополченці розраховують на підтримку США та Ізраїлю.