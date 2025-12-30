США вперше завдали удару по самій Венесуелі.

За словами Трампа, було знищено портову інфраструктуру, «де завантажують судна наркотиками».

 

 

Сполучені Штати завдали удару бойовими дронами по території Венесуели. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на джерела і на слова самого американського президента Дональда Трампа. Цей удар став першим відомим випадком, коли США атакували ціль всередині Венесуели, а не в морі.

 

«У порту, де завантажують судна наркотиками, стався потужний вибух. Ми вдарили по всіх суднах, а тепер завдаємо удару по району, де вони провертали все це. Його більше немає… У них великий завод чи великий об'єкт, звідки прибувають судна. Два дні тому ми його знешкодили», – заявив Трамп перед зустріччю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді.

 

За словами співрозмовників CNN, удару було завдано по віддаленому причалу на венесуельському узбережжі, який, на думку уряду США, використовувало злочинне угруповання Tren de Aragua для зберігання наркотиків і їх подальшої відправки морським шляхом. Цей удар став першим відомим випадком, коли США атакували ціль всередині країни, а не в морі, зазначає телеканал.

 

Одне з джерел CNN повідомило, що удар був успішним, об'єкт і човни, що там швартувалися, були знищені. Водночас, за словами джерела, удар значною мірою був символічним, оскільки це лише один з багатьох портових об'єктів, які використовують венесуельські наркоторговці. За твердженням джерела, людей на об'єкті в цей момент не було, постраждалих від удару немає.

 

Проте ні військовики США, ні влада Венесуели офіційно не повідомляли про такий удар. ЦРУ, Білий дім та Пентаґон відмовилися від коментарів для ЗМІ про наземний удар. Трамп також відмовився уточнювати, яка саме силова структура США завдала удару.

 

За свідченням джерел CNN, операцію провело ЦРУ за логістичної і розвідувальної підтримки Командування сил спеціальних операцій США.

 

30.12.2025

