Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану.

Представники «Талібану» заявили, що це відповідь на авіаудари з пакистанського боку.

 

 

Афганські збройні сили атакували Пакистан у рамках «широкомасштабної наступальної операції» — про це заявили представники правлячого в Афганістані руху «Талібан». За словами афганських військовиків та урядовців, зараз здійснюються атаки на пакистанські блокпости, 15 із них захоплено.  Втрат з афганської сторони, за твердженням талібів, немає. По це повідомив телеканал Euronews.

 

У Кабулі заявив, що чинна операція стала відповіддю на авіаудари, які Пакистан завдав у ніч на неділю, 22 лютого, по афганських провінціях Нангархар і Пактика.

 

За даними місії ООН в Афганістані, загинули щонайменше 13 мирних жителів, афганська влада повідомила про загибель 18 людей. У Пакистані тоді заявили про ліквідацію понад восьми десятків бойовиків. Авіаудари в Ісламабаді назвали відповіддю на серію терактів, скоєних у Пакистані талібами-смертниками.

 

Міністерство інформації Пакистану заявило, що сили безпеки країни відповіли на «неспровокований вогонь» з боку афганських талібів на декількох ділянках уздовж кордону. Пакистанська влада звинувачує «Талібан» у тому, що він не перешкоджає бойовикам та терористам переправлятися до Пакистану. Афганська влада відкидає такі звинувачення.

27.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дорогі українці, це ми вам дякуємо!
Ярослав Курський
Ярослав Курський: «Дорогі українці, ми не хочемо ваших подяк. У четверту річницю вашої героїчної боротьби ми дякуємо вам "за нашу і вашу свободу"»
24.02.26 | | Дискурси
Вже не дивує
Юрко ТИМЧУК
Навіть феєричні абсурдності, виголошені Віткоффом про «значний прогрес», не роблять переговорний процес цікавішим для спостереження. На інших напрямах теж без оптимізму. Огляд подій тижня в Україні.
24.02.26 | | Україна
Надто легка самотність
Єва Райська
...Прокидаюсь, бо чую мелодійний, голосний спів. Відчиняю вікно. Слухаю... Вловлюю декілька ромських слів «шукар  чгайорі» і знову вслухаюсь в евфонію та благозвучність музики, що так гарно відлунює цієї глухої ночі.
23.02.26 | | Штука
Вип'єш зі мною келишок вина?
Левко Довган
«Кожен носить своє місце праці з собою, ми вже не можемо втекти від неї». Вино спожити – це ж не про робочий час, чи не так? А де його взяти той, інший?..
23.02.26 | | Дискурси
У пошуках Антонича та води
Наталія Кіх
Андруховичу у «Дванадцяти обручах» вдалося переконати мене, що найважливіші поети ніколи нас не покидають. Вони завжди поруч. Таке часто трапляється і з книжками: вони появляються у твоєму житті саме в необхідний момент.
22.02.26 | | Штука
Подвижник української ідеї в Литві
Іван ЮЗИЧ
Нині сповнилось би 85 років Юрію Паньківу (22.02.1941, Львів – 6.03.2023, Вільнюс), активісту Громади українців Литви
22.02.26 | | Минуле
Музей ілюзії
Віталій Портников
Ілюзія ніколи не зможе перемогти. Життя завжди переможе і смерть, і брехню – тому вам варто бути на його боці, якщо хочете вижити і не загубити самого себе.
22.02.26 | | Дискурси
Література і мова
Юрій Тарнавський
В міжнародний день материнської мови – програмна стаття з 1972 року Юрія Тарнавського, кібернетика-лінгвіста та поета і прозаїка, члена Нью-йоркської групи
21.02.26 | | Минуле

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.