Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану.

Представники «Талібану» заявили, що це відповідь на авіаудари з пакистанського боку.

Афганські збройні сили атакували Пакистан у рамках «широкомасштабної наступальної операції» — про це заявили представники правлячого в Афганістані руху «Талібан». За словами афганських військовиків та урядовців, зараз здійснюються атаки на пакистанські блокпости, 15 із них захоплено. Втрат з афганської сторони, за твердженням талібів, немає. По це повідомив телеканал Euronews.

У Кабулі заявив, що чинна операція стала відповіддю на авіаудари, які Пакистан завдав у ніч на неділю, 22 лютого, по афганських провінціях Нангархар і Пактика.

За даними місії ООН в Афганістані, загинули щонайменше 13 мирних жителів, афганська влада повідомила про загибель 18 людей. У Пакистані тоді заявили про ліквідацію понад восьми десятків бойовиків. Авіаудари в Ісламабаді назвали відповіддю на серію терактів, скоєних у Пакистані талібами-смертниками.

Міністерство інформації Пакистану заявило, що сили безпеки країни відповіли на «неспровокований вогонь» з боку афганських талібів на декількох ділянках уздовж кордону. Пакистанська влада звинувачує «Талібан» у тому, що він не перешкоджає бойовикам та терористам переправлятися до Пакистану. Афганська влада відкидає такі звинувачення.